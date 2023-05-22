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要求蔣萬安關注李延賀案 綠議員送連署書、小熊娃娃

聯合報／ 記者鍾維軒／台北即時報導
民進黨議員林延鳳、顏若芳與洪健益3人拿出關注李延賀案的連署書請求蔣萬安簽名，並送上寫著「習皇帝」的小熊維尼娃娃。記者余承翰／攝影
民進黨議員林延鳳、顏若芳與洪健益3人拿出關注李延賀案的連署書請求蔣萬安簽名，並送上寫著「習皇帝」的小熊維尼娃娃。記者余承翰／攝影

台北市長蔣萬安今赴議會專案報告並備質詢，議員苗博雅、洪健益分別提到中國以涉嫌從事煽動分裂國家犯罪活動逮捕台灣公民李延賀；而議員林延鳳、顏若芳與洪3人現場拿出連署書，請求蔣萬安簽名，並送上寫著「習皇帝」的小熊維尼娃娃，盼他別變得和中國領導人習近平一樣專制獨裁。

林延鳳質詢時，秀出蔣萬安去年10月4日前往社子島坤天亭參拜太子爺時的發言影片，內容為蔣在太子爺前的立誓「若有人欺負台灣，絕對拚性命跟他輸贏到底」。林延鳳痛批，面對中國頻頻欺負台灣，蔣不僅不吭一氣，還繼續附和中國舉辦雙城論壇，簡直就是「連太子爺都敢騙」

由於習近平常被網友Kuso長得像「小熊維尼」，她拿出貼有「習皇帝」字樣的小熊維尼玩偶，要「欺騙太子爺」的蔣，乾脆從此改拜習近平，「大概也只有這種神明可以接納滿口謊言的蔣」，呼籲蔣把它帶回家「早晚三炷香」拜個痛快，但別隨身帶到中國，以免反被中共以「顛覆國家罪」送辦。

洪健益質詢時，也問蔣萬安「若要求台灣、台北市各個民間團體到中國做促進交流，你認為安全嗎？」蔣說，雙方是進行城市之間市政文化交流，也有民間交流，一定符合中央相關法規進行論壇舉辦，也一定會照中央法規申請，核准放行才會舉行。

洪健益說，其實習近平是一個非常專制的人，但聽到蔣萬安前面的答詢，覺得他也不亞於習近平，大家都稱他為習皇帝，不能叫他小熊維尼，什麼名稱都不能叫他，甚至連脫口秀都不能講習近平講過的話。

洪健益接著拿出寫著「習皇帝」的小熊維尼玩偶送給蔣萬安，顏若芳也拿了「連署台灣公民社會關注李延賀強迫失蹤案，中國政府應立即停止違反人權之秘密加以酷刑聯合聲明」；洪健益說，不知道市長簽不簽，但希望蔣能站在李延賀立場，瞭解為什麼他會被中國聲押。

在拿玩偶、連署書的過程中，蔣萬安則是不發一語站在質詢台上，幕僚、議事人員急忙出來替蔣萬安接收玩偶與連署書，並拿離質詢台。

蔣萬安 習近平 小熊維尼

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