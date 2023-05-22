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紓解環漢路塞車 侯友宜：大漢溪堤外道路明年1月完工
新北市長侯友宜今視察大漢溪堤外廊道改善工程，他致詞說，這從三重新莊到樹林、鶯歌的最後一里路，不僅完整保留鹿角濕地外，也讓堤外道路符合人本環境，有自行車、機車道外，還有雙向車道，預計明年1月完工。
侯友宜說，大漢溪堤外廊道是鶯歌至三重堤外道路的最後一哩路，這7.4公里等了好久，2019年感謝中央、地方通力合作，過程中水利局耗費心思，除完整保留鹿角濕地外，也讓堤外道路符合人本環境，有自行車、機車道外，還有雙向快速車道，防洪功能也更擴大、順暢，預計在明年1月完工。
水利局長宋德仁說，大漢溪堤外道路改善工程第三階段「21號越堤道路（鐵路橋）至柑園大橋段」堤外道路，目前工程進度65.92%，完工後將串聯鶯歌至三重的堤外道路，提供民眾更便利的交通路網，且通車後，環漢路道路服務水準可由F級提升至C級，紓解環漢路交通尖峰時段壅塞情況。
水利局說，中央全額補助工程經費8.4億元，另經濟部水利署第十河川局2019年10月至2022年1月間加固大漢溪堤防，水利局也同步於2021年4月施作大漢溪堤外道路工程，設置雙向各1快1慢車道，寬度14公尺，臨河側設置自行車道，串聯河濱自行車道動線。
堤外道路途經鹿角溪人工濕地，水利局也與當地濕地巡守隊合作，於自行車道下方設置人行路廊，提供教學及親近自然空間。
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