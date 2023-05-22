上周大雨石門水庫進帳250萬噸 今晚還有新一波降雨

上周末半夜下起大雨，因雨勢不小，造成許多地方積水，經濟部水利署北區水資源局今表示，石門水庫因降雨增加了37.8毫米的雨量，目前蓄水量約7000萬噸，水位為224.78，蓄水率為34%左右，今晚還會有新一波降雨。

北水局指出，5月17日的降雨，累積了37.8毫米的雨量，預估會對石門水庫集水區增加250萬噸的水量。此外，也會透過與桃園石門管理處的合作節水灌溉，有效的減少水庫的放水量，這波降雨將會帶來約400萬噸以上的效益。

北水局表示，目前石門水庫的入流量每秒約為10.5立方公尺、出流量為6.78立方公尺，目前的水位持續上升中。經中央氣象局的預測，今晚將會有新一波的降雨，在水庫上面的管理上，會加強監視作業，控流放水量。