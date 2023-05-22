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雙城論壇交鋒 綠議員轟蔣萬安：一直搬蔡英文是要選總統？

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長蔣萬安今天赴議會專案報告。記者余承翰／攝影
台北市長蔣萬安今天赴議會專案報告。記者余承翰／攝影

今年雙城論壇籌辦進度，民進黨議員洪婉臻今質詢表示，若共機持續擾台，今年雙城論壇還要不要辦？洪也問蔣萬安，520當天在做什麼，因當天有24架次共機、5艘共艦繞台，嚴不嚴重？蔣萬安回應，若雙城論壇要辦，一定都會符合中央規定，議員再追問，共機繞台嚴不嚴重？蔣說，對於任何威脅到中華民國主權的，都不樂見、也給予譴責。

議員洪婉臻今天也質詢蔣萬安，是否認同新北市長侯友宜兩岸提出的杯水論？蔣表示，這是侯友宜市長的主張，是國民黨提名候選人的主張，今天是市政專題報告，應就市政討論。

蔣萬安今天赴議會專案報告，由於民進黨議員輪番逼問的雙城論壇，若共機繞台，還要不要辦？還有蔣萬安要不要親自出席，由於蔣萬安今天都沒正面回答問題，還一直拿出副總統賴清德、總統蔡英文拿出來說，質疑蔣萬安一直反質詢。

議員質疑，蔣萬安應該對台北市民負責，因政治人物誠信很重要，但蔣卻一直不敢回答，還一直反質詢。議員要求，若雙城論壇要辦，要請共機不要擾台，蔣萬安回應，蔡總統也說要健康永續交流，交通部也開放兩岸之間的航班。

議員不斷向主席抗議蔣萬安一直反質詢，蔣回，「我哪一句反質詢，我都是陳述事實」，議員不滿批蔣「今天一直搬總統出來，你是要選總統嗎？」

蔣萬安 議員 雙城論壇

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