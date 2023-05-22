表達雙城論壇立場 蔣萬安：堅定主權、守護民主自由

雙城論壇在即，台北市議會藍綠議員相當關心。議員汪志冰質詢時，問到若中央認為台北市不宜到上海或不歡迎上海來台北，陸委會是否能阻止？台北市長蔣萬安說，若有違法狀況，陸委會不會放行，而台北市立場也非常清楚，就是堅定中華民國主權、守護台灣民主、自由、法治。

針對雙城論壇議題，汪志冰詢問，台北市有沒有超越陸委會的規範？蔣萬安說，所有事項都是依照中央法規申請、溝通，經過陸委會同意後，才會舉辦雙城論壇。

汪志冰又問，若中央認為台北市不宜到上海，或是不歡迎上海到台北，陸委會是否能夠阻止？蔣萬安表示，若有違法狀況，陸委會不會放行。

汪志冰表示，台北市前市長柯文哲8年期間排除萬難舉辦雙城論壇，民進黨議員都說他是檳榔、西瓜，也堅持不中斷互訪機會，所以今天蔣萬安代表台北市，以市長身分前行，跟身分家世沒有關係，若該去上海就應該前往，代表台北市。

由於前面質詢時，蔣萬安多次提到副總統賴清德對於中國的態度，汪志冰接著問「蔣萬安跟賴清德對於兩岸交流，有沒有地方一樣或不一樣？」蔣萬安強調，堅定中華民國主權、守護台灣民主自由法治的立場非常清楚。

蔣萬安還提到，他不清楚賴清德的立場，因為賴曾在2014年去上海復旦大學演講，提到他是「台獨主義者」，2017年擔任行政院長時，說他是「務實的台獨工作者」，而前幾天提到台灣已經是主權獨立國家，不用特別宣布獨立，所以賴清德應該要對外表述自己的立場。

汪志冰最後說，身為總統候選人，滾動式改變立場，就是要贏得更多人對他支持，賴清德說法不斷改變，可見他也知道，在中華民國還是有很多人支持兩岸要有溝通管道。