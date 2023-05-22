辦不辦雙城論壇北市議會激辯 蔣萬安：城市交流秉持平等尊嚴互惠

雙城論壇將於7月登場，台北市長蔣萬安今赴台北市議會進行專案報告並備質詢，議員輪番針對雙城論壇議題質詢。議員何孟樺提到蔣選前承諾「中共不再擾台」等3原則才會舉辦，問是否還記得？不過蔣萬安並未回應對於雙城論壇的態度，並多次複述副總統賴清德、陸委會對於兩岸交流的說法。

蔣萬安去年曾提出中共不再擾台、對台灣釋出善意及雙方地位對等3前提，才會續辦雙城論壇。何孟樺先是問蔣是否記得選前對雙城論壇的承諾？蔣萬安未正面回應，僅強調雙城論壇就是台北上海城市之間的交流，要秉持對等、尊嚴、善意、互惠的原則辦理。

何孟樺再次問，選前說共機不擾台才會辦雙城論壇，現在這承諾有效嗎？蔣萬安強調，原則就是對等、尊嚴、善意、互惠，一定會遵守中華民國憲法、兩岸人民關係條例，依照中央規範提出申請。

蔣萬安接著拉中央出來救援，他表示賴清德副總統，同時也是民進黨的總統參選人，他在上周公開表示，要透過合作促進兩岸互相理解、諒解、和解，賴清德也說台灣不要放棄跟中國合作交流的機會。

何孟樺要求蔣萬安不用拿中央來說，兩岸交流的態度中央一直非常明確，但蔣萬安非常的不明確。蔣在議員質詢間仍不斷發言，何要求時間暫停，也請蔣萬安尊重議員質詢權益、尊重議會，「請你不要一直講廢話，請市長不要反質詢」，還反嗆「我們新北市有侯侯作歹誌，台北市有蔣講講廢話」

何孟樺說，蔣萬安既然決定要背棄選民承諾，那麼有沒有辦法或預防不被中國吃豆腐？蔣萬安再度提到中央，他表示陸委會上周公開講話，肯定雙城論壇，甚至說會給予適當的協助，還舉台北燈節為例子說這是好的經驗，要延續下去，「議員要公開打臉陸委會嗎？」

何孟樺強調，她詢問的是台北市長的態度，不是中央的態度，在台北市議會中詢問的是蔣萬安對雙城論壇的態度，過去的雙城論壇中，都可看見「兩岸一家親」、「中華民族偉大復興」，每次都被吃豆腐，這次舉辦雙城論壇要怎麼被防範吃豆腐？

蔣萬安說「這是陸委會講的，他們樂見交流」，時間正好結束，坐在台下的國民黨籍議員與新黨議員紛紛替蔣萬安拍手，替他加油打氣。