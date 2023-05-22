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洗刷行人地獄惡名 蔣萬安：落實人本理念道路計畫
台北市長蔣萬安上午至台北市議會進行專案報告，首先就針對近來熱議的「行人地獄」提出人本交通政策，蔣萬安表示，市府已成立府級「行人安全友善計畫」，訂定四大主軸包括通暢行人環境、確保路口行人安全、提昇大車轉彎安全、及落實人本理念的道路計畫。蔣萬安表示，行人地獄標籤對任何城市來說，都是不可承受之重，台北市身為首都不能無視惡名，人本交通是他上任後最重視的施政之一。
蔣萬安有感而發說到，作為三個孩子的父親，他每次看到孩子走在車流川急的大街小巷，車子貼著行人呼嘯而過，他都感到驚險萬分，但這卻是台灣過去長久以來難以改變的情景，這是過去以車為本的道路規畫，不過觀念要翻轉，政策要改變，這是北市府推動人本交通的首要任務。
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