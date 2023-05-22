落實人本改善行人地獄 蔣萬安：人行道取消機慢車停放區

為洗脫行人地獄惡名，台北市長蔣萬安今赴議會專案報告，蔣表示，北市府已成立府級「行人安全友善計畫」，由交通、工務、警察、都發等多局處推動五年期人本交通政策，盤點全市45所醫院、285所學校、34條主次要幹道訂定四大主軸包括通暢行人環境、確保路口行人安全、提昇大車轉彎安全、及落實人本理念的道路計畫，研訂10項政策及34項工作項目。

蔣萬安報告時提到，行人地獄標籤對任何城市來說，都是不可承受之重，台北市身為首都不能無視惡名，人本交通是他上任後最重視的施政之一，他上任第五天就到松山區巷道視察險象環生的人行道，並且即刻改善完成，以最高效率、最低影響，解決標線型人行道被截斷，行人被迫人車爭道的危險情況。

蔣說，作為三個孩子的父親，他每次看到孩子走在車流川急的大街小巷，車子貼著行人呼嘯而過，他都感到驚險萬分，但這卻是台灣過去長久以來難以改變的情景，這是過去以車為本的道路規畫，不過觀念要翻轉，政策要改變，這是北市府推動人本交通的首要任務。

蔣萬安說，人本交通政策四大主軸，各界關注的路口行人安全工程，今年將再完成10處，明年完成8橫8縱16條幹道路口盤點，目標完成30處路口改善；至於2025年完成34條主次要幹道路口盤點，目標完成30處路口改善。

另外，機車退出騎樓2.0，將提出人行道取消機慢車停放區、人行道設置機車彎、紅黃線增設機車格、夜間汽機公用格位等，今年將完成5條主要幹道，其中仁愛路三四段、敦化南路已經完成，還會推動中山南北路(新生北至愛國西)、民權東西路(延平北至三民路)、羅斯福路1至6段陸續完成。

至於行人專用時相，目前已經有229處路口實施行人全時相，今年將再新增三處行人早開時相。至於現有的393處行人早開綠燈時相，今年將再新增74處，今年將完成全北市285所學校約600多處路口檢討與設置。

停讓行人執法部分，今年3月22日至4月30日專案期間，已經取締3萬7088件，會持續增加執法密度及宣導廣度，維護行人安全。