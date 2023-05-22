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違規滑手機開單 機車約汽車7倍

聯合報／ 記者林麗玉／台北報導

不少汽機車駕駛停等紅燈時會低頭滑手機，近5年來，台北市取締駕駛違規使用手機件數高達5萬6千多件，其中近5萬件都是機車族違規，件數為汽車駕駛的7倍，民眾質疑員警開單大小眼。交通大隊大隊長陳勇華表示，相較於機車，汽車駕駛違規使用手機取締難度較高，但不論汽機車違規用手機，都為重點執法項目。

議員柳采葳接獲民眾陳情，常見汽車駕駛人邊開車邊用手機，完全無視其他用路人安全，但員警都只針對較好抓的機車駕駛開單取締，根本是大小眼。

交大統計，北市近5年汽、機車違規使用手機取締件數，2019年為1萬7615件、2020年1萬5116件、2021年1萬274件、去年1萬122件，而今年1至4月為3527件，近5年共計5萬6654件。

柳采葳說，近5年北市汽、機車肇事案件，「未注意車前狀況」皆位居肇事原因首位，駕駛行進間使用手機最容易分心導致事故，但近5年機車取締件數高達4萬9520件，汽車卻只有7134件，機車違規件數是汽車的7倍，讓人質疑警方取締公平性。

議員也指出，民眾透過1999市民熱線投訴公車駕駛開車使用手機，導致車速忽快忽慢，或等紅燈時低頭玩手機、邊開車邊講電話等，更誇張的是，甚至有駕駛開車玩手遊，近4年多，公車駕駛違規使用手機也多達716件。

台北市交通大隊表示，無論汽、機車駕駛人違規使用手機等，都是警方重點執法項目，都會加強稽查。大隊長陳勇華表示，汽車、大客車取締件數比較少，是因為汽車常在內側車道，執法難度較高，但若員警看到違規都會取締，若有檢舉也會受理。

北市 柳采葳 議員

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