大路口無行人時相 挨批車本交通

台灣被冠上「行人地獄」惡名，行政院副院長鄭文燦昨說，行政院預計25日在院會通過行人優先的交通安全綱領，進行全面性檢討。北市府昨則宣布，繼229處路口實施行人專用時相、393處執行早開綠燈，年底學校周邊再新增早開綠燈約600處，但議員質疑，超級大路口如忠孝東路和基隆路、復興南北路口等未實施行人專用時相，仍是車本交通。交通局承諾將研議。

鄭文燦說，每年行人交通死亡事故逾300件，行人優先的交通安全綱領包括校園兒童行的安全、道路品質及人行環境等，都有提列計畫，將特別保護兒童和長者，希望從交通工程、交通科技執法到交通安全教育，全方位推動，洗刷「行人地獄」惡名。

另外，交通部發函鼓勵各縣市推「行人專用時相」，北市2700多處重要路口已有229處實施，早開綠燈則有393處，北市府昨宣布，年底學校周邊約600處將實施早開綠燈。

不過，北市議員仍質疑，大路口如忠孝東路和基隆路、復興南路等交會路口行人事故多，卻未實施行人專用時相，仍是車本交通，交通局承諾會改善。

北市交大統計，全市去年行人傷亡高達2119件，平均每天約6起。議員李明賢調閱資料，行人傷亡事故近6成發生在路口，去年就有1220件；今年1至4月722件，也有399件發生在路口。

至於北市去年及今年1至4月，車輛不停讓行人的前5大取締違規路口，忠孝東路4段、林森北路蟬聯前2名最危險路段，還有鄭州路、成都路、文林路、中華路二段等，議員也要求在事故多的路口設置不停讓行人科技執法，交大表示會研議。

對於大路口未實施行人專用時相，交通局表示，會評估優先實施早開綠燈，因大路口車流多，包括車流、行人量、車輛轉向量及路寬等，要全面評估是否適合推動。交工處坦言，實施行人專用時相還是會犧牲人、車等候時間，標準是路口服務水準達D級以上，還有行人穿越量達每小時300人以上。

李明賢以忠孝東和復興南路、基隆路口為例，每小時行人都超過300人，為何不實施行人專用時相？

交工處說，先前忠孝東路、復興南路口曾試辦行人專用時相一天，目前還在觀察。交大大隊長陳勇華說，市府已訂定行人事故防制計畫，針對違規項目加強交安宣導，並加強執法。