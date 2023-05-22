凍漲30年 清潔隊安全獎金 新北：調高

清潔隊每天穿行大街小巷，垃圾車、資源回收車駕駛不僅要記路線、注意倒垃圾民眾及車流，安全獎金每月卻僅600元，已30年未調整。全國環保公務機關總工會認為，郵政、民間客運安全獎金最低都3千元起跳，要求調整。環保署有提高到每月1千元或1500元方案，新北環保局長程大維承諾會調整，但調整幅度須由環保署發布後再討論。

清潔隊駕駛常面臨發生交通事故威脅，新北市部分巷弄窄小，且常停放汽機車，導致車道縮減容易擦撞；大馬路則要注意車況，收運過程走走停停，且收運時間常在民眾下班及道路用車尖峰時段，過去4年發生3起死亡車禍。但據環保署「地方機關環保車輛駕駛安全獎金支給要點」，每月安全獎金上限僅600元。

市議員林裔綺說，現行清潔車保險只有第三方責任險與強制險，過去曾因發生過死亡車禍提高保費，卻沒有針對隨車人員、駕駛等保險，若發生事故常要自掏腰包賠償，且負擔比例由清潔隊長評斷，缺乏明確標準。5月初瑞芳一輛資收車為閃避車輛撞上路邊電線桿，車毀電桿受損，保險公司已賠電線桿，但車損與隨車人員醫藥費約100萬元，超過駕駛全年薪資。

議員宋明宗說，雖然環保局受限環保署規定，但他認為市府可以自行編列預算發放。

基隆市環保局為清潔車投保任意第三人責任險，出車禍可申請理賠。但有司機怕麻煩，發生小車禍，如果錯在自己，寧花幾千元和解，不回報及申請理賠。目前環保署有提高到每月1千元或1500元方案，通過後，再由地方配合調整預算。

全國環保公務機關總工會指出，過去礙於年度獎金支給數額與俸給總額比率原則，行政院人事行政總處反對調整各項獎金，又遇到疫情導致檢討法規擱置近2年，去年總算開始規畫。全環總去年提出安全獎金每月最低2500元，且得視財政狀最高加發5成。

新北市環保局長程大維說，安全獎金因受限中央母法明文規定，因此要調整須從環保署解決，每月600元安全獎金確實偏低，須與時俱進，環保署近期也邀各縣市環保局跟工會討論中。