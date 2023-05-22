快訊

再等1年謝謝？「iPhone 15系列都可以跳過」 爆料大王揭：太平庸了

池底千萬粒文蛤「無一倖存」全開嘴死亡 養蛤業者心淌血：逾30年最慘

吳子嘉指「靠疫苗A一億美元」 陳時中按鈴提告求償1000萬

聽新聞
test
0:00 / 0:00

天花板塌陷 興隆安養中心岌岌可危

聯合報／ 記者洪子凱／台北報導
文山區老人自費安養中心長青樓，從2020年起陸續發生天花板坍塌。圖／簡舒培辦公室提供
文山區老人自費安養中心長青樓，從2020年起陸續發生天花板坍塌。圖／簡舒培辦公室提供

台北市文山區興隆路4段的老人自費安養中心長青樓，先前被鑑定為海砂屋，但現還住有119名住民，3年前起，大樓陸續有天花板坍塌等問題。社會局表示，經評估以拆除為優先選項，正在尋找住民的安置地點。

該安養中心長青樓是在2008年時，被鑑定為高氯離子建物，社會局2010至2011年辦理耐震力補強工程，裝置48處鋼筋腐蝕電位監測器，但近期天花板石塊鋼筋外露、且掉落等情況越來越嚴重。

議員調閱資料發現，長青樓2020年開始，警衛室前廊、活動中心、餐廳、長者房等陸續都有天花板崩塌、鋼筋凸膨、板裂等情況，除了2010、2018年有工程補強耐震力、修復外牆損壞外，沒有其他修繕經費。

議員簡舒培表示，長青樓目前有119位長輩入住，還有81位長者接到入住通知，安全岌岌可危，她向社會局反映協助長輩安置，得到答覆卻是樓板安全鑑定結果要到6月底才完成，7月才能請市府決策，甚至還稱有些長者不想搬，質疑社會局沒有積極尋找安置處，痛批社會局擺爛。

簡舒培認為，長輩居住安全刻不容緩，社會局應盡快媒合其他場所，讓長輩移入；另外，針對接到入住通知者，也應一併協助媒合入住其他場所。

社會局表示，今年初會勘後，基於居住安全，建議以拆除為優先選項，樓板安全鑑定報告將於六月完成，並由市府最後決策。

對於長輩安置，社會局指出，目前已同步進行大台北地區安置資源盤點，正積極洽談安置事宜、並研擬補償配套機制。

長輩 議員 簡舒培

延伸閱讀

老人自費安養中心天花板塌陷嚴重 社會局：正積極尋找安置處

動物交換借殖遭指缺失 北市動物園擬修實施要點

誰接替吳怡農選立委 對戰王鴻薇？林佳龍推薦「他」

東區商圈觀光地圖僅4個點遭批不及格 觀傳局允改善

相關新聞

北市人口250萬達標！何時找第三副手 蔣萬安：月底發文內政部

台北市總人口數本月11日已達250萬人，何時向中央爭取設置第三位副市長、副秘書長？蔣萬安今天表示，人口會受市民戶籍外遷、...

五股觀音坑溪橋已完成清理 今先設替代道路

新北五股觀音坑溪橋是淡水河濱左岸的要道，平時不少民眾騎乘單車使用，去年開始做補強工程，上個月卻突然崩塌，引發民眾憂心。新...

北市機車退出騎樓2.0兼顧停車需求 下一步清除長期占用固定物

為落實「人本交通」政策，北市府推動4大主軸，包括通暢行人環境、確保路口行人安全、提升大車轉彎安全，以及落實人本理念道路設...

浮洲4產專區定位不明 新北：以數位健康主題招商

板橋浮洲都市計畫通盤檢討，規畫4處產專區占4個街廓，鄰近三大醫療園區，區域內又有浮洲火車站及規畫中的泰板輕軌，但產專區定...

新北停車需求大 市府將闢停車場再增4536個汽車停車位

新北市有近百萬輛汽車、超過200萬輛機車，公、私停車場卻僅有15萬個1282格汽車格、約6萬個機車格，加上北基桃等外地車...

參選人再批變賣板橋社宅 新北城鄉局：活在多重宇宙？

新北板橋民權段社宅是否遭變賣因近期選舉再成話題，新北城鄉局澄清，目前已第一波招租，說變賣的參選人活在多重宇宙，應正視高房...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦