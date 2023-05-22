天花板塌陷 興隆安養中心岌岌可危

台北市文山區興隆路4段的老人自費安養中心長青樓，先前被鑑定為海砂屋，但現還住有119名住民，3年前起，大樓陸續有天花板坍塌等問題。社會局表示，經評估以拆除為優先選項，正在尋找住民的安置地點。

該安養中心長青樓是在2008年時，被鑑定為高氯離子建物，社會局2010至2011年辦理耐震力補強工程，裝置48處鋼筋腐蝕電位監測器，但近期天花板石塊鋼筋外露、且掉落等情況越來越嚴重。

議員調閱資料發現，長青樓2020年開始，警衛室前廊、活動中心、餐廳、長者房等陸續都有天花板崩塌、鋼筋凸膨、板裂等情況，除了2010、2018年有工程補強耐震力、修復外牆損壞外，沒有其他修繕經費。

議員簡舒培表示，長青樓目前有119位長輩入住，還有81位長者接到入住通知，安全岌岌可危，她向社會局反映協助長輩安置，得到答覆卻是樓板安全鑑定結果要到6月底才完成，7月才能請市府決策，甚至還稱有些長者不想搬，質疑社會局沒有積極尋找安置處，痛批社會局擺爛。

簡舒培認為，長輩居住安全刻不容緩，社會局應盡快媒合其他場所，讓長輩移入；另外，針對接到入住通知者，也應一併協助媒合入住其他場所。

社會局表示，今年初會勘後，基於居住安全，建議以拆除為優先選項，樓板安全鑑定報告將於六月完成，並由市府最後決策。

對於長輩安置，社會局指出，目前已同步進行大台北地區安置資源盤點，正積極洽談安置事宜、並研擬補償配套機制。