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先開幕再驗收 台北客庄生活館 違規

聯合報／ 記者鍾維軒洪子凱／台北報導
台北市客家文化園區內的客庄生活館被踢爆「先開幕再驗收」，北市政風處調查後發現確實有違規。本報資料照片
台北市客家文化園區內的客庄生活館被踢爆「先開幕再驗收」，北市政風處調查後發現確實有違規。本報資料照片

繼北藝「先開幕再驗收」，台北客庄生活館也傳去年12月先開幕，今年2月才補驗收，北市政風處證實並認定違反政府採購法施行細則與採購契約。外界質疑市府喊大巨蛋「7月拚使照，年底拚試營運」，不能為趕政績「放水」重蹈覆轍。市府回應，遠雄已於上月報請竣工，待消防、建管確認無疑慮，才會核發使照，後續壓力測試確認沒問題，才會開幕。

北市議員林延鳳踢爆北市客家公園存有場館違失問題，重新開幕5天後，主場館與棚架才開始驗收；「客庄生活館」更在今年2月才辦驗收，在連分段查驗都沒有的情況下，餐廳卻已對外營業，「未驗收先開幕」被質疑有弊端。

北市政風處調查報告出爐，報告內容指客家公園的「客庄生活館」確實在「漏未踐行部分驗收或分段查驗作業程序」下，就先行使用，違反政府採購法施行細則與採購契約；至於「主場館」客家文化中心則因有在開幕前進行分段查驗程序，因此合法。

政風處報告也要求工務局研商相關策進作為，就建築物先行使用查驗部分，評估納入市府各機關工程施工及驗收基準，以供遵循，並重申「辦理公共工程，應於驗收完成，確保品質及安全無虞後，始得開放使用」

林延鳳說，報告雖點出最明確的違規問題，但主場館在通過分段查驗後，開幕正式初驗仍發現燈具損壞、橫梁鏽蝕、局部漏水等過程有無缺失，報告中卻未細查，有為德不卒的遺憾。

林延鳳認為，過去不論是客家公園還是北藝「先開幕再驗收」，都替市民帶來所費不貲的慘痛教訓，接下來市府已喊大巨蛋「7月拚使照，年底拚試營運」，令人擔憂是否會在時間壓力下「放水」重蹈覆轍，強調不能「只趕政績，不問品質」，讓市民再次受害。

北市府技監陳世浩表示，遠雄大巨蛋已在上月報請竣工，建管處也前往勘驗並將缺失列出，目前正針對問題改善，待消防局、建管確認沒有疑慮，才會核發使照。陳世浩強調，大巨蛋取得使照後會進行壓力測試，確認沒問題，才會正式開幕。

北市 大巨蛋 餐廳

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