新北市辦升學就業技職博覽會 讓畢業生更了解技職發展

新北市首創「技職Chain 跳轉未來」，整合升學與就業技職博覽會，活動將於27日於新北市民廣場登場，讓學生可以了解走入技職，未來有何工作選擇，之後還會規畫在22所高職、4所高中辦理50場校園巡禮，讓國中生更了解新北技職課程。

參加學生有5連送機會，請攜帶學生證或身分證件與會。「第一送」、登記後可領闖關卡1張，完成後可兌換超商禮券或精美小禮物，總計2000份；「第二送」是還可參加iphone 14 Pro 128G、Apple iPad 10、Switch等摸彩活動；「第三送」是可在新北學Bar將活動訊息留言轉給好友，有機會抽禮券；「第四送」則是至市府一樓大廳，參觀新未來式New Future展攤，可參加iPad mini、無線藍牙耳機、虛擬實境眼鏡等抽獎。「第五送」為參加現場10場任1場技職宣導，即可獲精美小禮物兌換券，數量有限、送完為止。

新北市教育局指出，此次在就業徵才部分，結合台積電慈善基金會資源，由60家廠商展示企業特色並舉辦徵才活動，預計提供逾300個職缺。另為協助國中生會考後適性選填志願，市府在22所公私立高職與4所綜合高中，規畫約50場校園巡禮，逾1萬免費名額，讓九年級學生、家長實際走入技高校園、認識各專業群科與體驗實習實作課程。

教育局指出，就讀新北技職有三大利多，第一利多「校校推動雙聯學制」，凡就讀新北技高、不分公私立，三年期間通過課程即可取得臺灣及美國高中雙畢業證書。第二利多「校校產學100%及獨家產學專班」，新北公私立技高皆與業界連結密切，推動產學專班，提早銜接職場及升學之路。第三利多「金證人才專屬計畫」，提供金手培訓、證能合一、金手出國見學等專案，無論想讀、想學、想做、想出國，新北讀技職都能實現。

教育局長張明文表示，新北市以4年8億翻倍經費推動全國唯一「新北NO.1技職6.0 NewTopWorld世界頂尖人才」技職教育政策白皮書，各技高共12群46科別供學生適性選擇，石碇、雙溪、金山、光復4所綜合高中也提供多元專門學程，盼所有國中生都能適選所愛。