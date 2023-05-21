忠孝東4段路口最危險沒行人全時相 挨轟人本交通喊假的

台北市有2700多處重要路口，已有229處實施行人專用時相、393處執行「早開綠燈」，預計年底再擴大學校周邊約600處實施早開綠燈號誌。不過超級大路口如基隆忠孝東路口、復興南北忠孝東路口等行人事故多地點，尚未實施專用時相，考量是因車流大，遭質疑喊人本交通，卻還是車本交通。交通局回應，將後續研議。

為洗脫「行人地獄」惡名，交通部發函各縣市鼓勵推「行人專用時相」，根據北市交通大隊統計，台北市去年行人傷亡件事高達2119件，平均每天約發生6起行人事故傷亡。議員李明賢調閱資料更發現，行人傷亡事故高達六成都發生在路口，以去年為例，去年行人傷亡事故有2119件，路口件數就有1220件，今年1至4月722件，也有399件發生在路口。

至於台北市去年及今年1至4月，車輛不停讓行人的前五大取締路口，忠孝東路4段、林森北路連續蟬聯前兩名最危險路口，其次還有鄭州路、成都路、文林路、中華路二段等，而這些都是行人經過最多的地方，車流量也大，事故發生機率就高，議員也要求應針對事故多路口設置不停讓行人的科技執法，交大表示，會來研議。

交通局表示，目前台北市有229路口實施行人專用時相，不過會先優先考慮實施行人早開綠燈，再考慮執行行人全時相，的確大路口車流多等是考量因素，包括車流、行人量、車輛轉向量、以及路寬等，都要全面檢討是否適合實行行人全時相。

交工處坦言，要實施行人專用時相，一定還是會犧牲到人車的等候時間，還是必須考量車流量、轉向量等整體評估，至於標準為何？必須道路路口服務水準要在D級以上，還有路口行人穿越的量，要達到每小時300人以上。

不過李明賢質疑，以忠孝東復興南北路、及忠孝東基隆路口，每小時行人應都有超過300人，怎麼不實施行人全時相，是否還是以車流為思考。甚至忠孝東復興南路口曾在周末下午五點試辦過一天，車流回堵重要，還是行人安全重要？評估車流會塞車所以只一天試辦，質疑交通局人本交通是騙人的，根本是車本交通。

由於先前忠孝東、復興南路口僅試辦過一天行人專用時相，交工處回應，的確因行人通行整體時間不足，車流也大，所以才僅試辦一天，因還在觀察，目前會配合市府的行人安全專案計畫，確實以行人安全為主要考量，幾個重要路口都還會後續評估檢討，包括檢討行人早開綠燈及全時相的可行性。

交大隊長陳勇華表示，目前台北市每年約發生平均2050人行人傷亡，尤其6成在路口，肇事以汽車為主，不過也有行人闖紅燈，北市府已經訂定行人事故防治計畫，並配合市府行人交通友善，會針對違規加強交安宣導，也會加強執法。