快訊

譚德塞遭台灣人包圍 稱參與WHO與否由會員國決定

台大學生選舉政見嗆「不能與職軍交往」 國防部出聲了

「質子治療之父」洪志宏罕病離世 遺孀：兩周內就無法記憶女兒名

聽新聞
test
0:00 / 0:00

忠孝東4段路口最危險沒行人全時相 挨轟人本交通喊假的

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
北市交通大隊統計，台北市去年行人傷亡件事高達2119件，平均每天約發生6起行人事故傷亡。本報資料照片
北市交通大隊統計，台北市去年行人傷亡件事高達2119件，平均每天約發生6起行人事故傷亡。本報資料照片

北市有2700多處重要路口，已有229處實施行人專用時相、393處執行「早開綠燈」，預計年底再擴大學校周邊約600處實施早開綠燈號誌。不過超級大路口如基隆忠孝東路口、復興南北忠孝東路口等行人事故多地點，尚未實施專用時相，考量是因車流大，遭質疑喊人本交通，卻還是車本交通。交通局回應，將後續研議。

為洗脫「行人地獄」惡名，交通部發函各縣市鼓勵推「行人專用時相」，根據北市交通大隊統計，台北市去年行人傷亡件事高達2119件，平均每天約發生6起行人事故傷亡。議員李明賢調閱資料更發現，行人傷亡事故高達六成都發生在路口，以去年為例，去年行人傷亡事故有2119件，路口件數就有1220件，今年1至4月722件，也有399件發生在路口。

至於台北市去年及今年1至4月，車輛不停讓行人的前五大取締路口，忠孝東路4段、林森北路連續蟬聯前兩名最危險路口，其次還有鄭州路、成都路、文林路、中華路二段等，而這些都是行人經過最多的地方，車流量也大，事故發生機率就高，議員也要求應針對事故多路口設置不停讓行人的科技執法，交大表示，會來研議。

交通局表示，目前台北市有229路口實施行人專用時相，不過會先優先考慮實施行人早開綠燈，再考慮執行行人全時相，的確大路口車流多等是考量因素，包括車流、行人量、車輛轉向量、以及路寬等，都要全面檢討是否適合實行行人全時相。

交工處坦言，要實施行人專用時相，一定還是會犧牲到人車的等候時間，還是必須考量車流量、轉向量等整體評估，至於標準為何？必須道路路口服務水準要在D級以上，還有路口行人穿越的量，要達到每小時300人以上。

不過李明賢質疑，以忠孝東復興南北路、及忠孝東基隆路口，每小時行人應都有超過300人，怎麼不實施行人全時相，是否還是以車流為思考。甚至忠孝東復興南路口曾在周末下午五點試辦過一天，車流回堵重要，還是行人安全重要？評估車流會塞車所以只一天試辦，質疑交通局人本交通是騙人的，根本是車本交通。

由於先前忠孝東、復興南路口僅試辦過一天行人專用時相，交工處回應，的確因行人通行整體時間不足，車流也大，所以才僅試辦一天，因還在觀察，目前會配合市府的行人安全專案計畫，確實以行人安全為主要考量，幾個重要路口都還會後續評估檢討，包括檢討行人早開綠燈及全時相的可行性。

交大隊長陳勇華表示，目前台北市每年約發生平均2050人行人傷亡，尤其6成在路口，肇事以汽車為主，不過也有行人闖紅燈，北市府已經訂定行人事故防治計畫，並配合市府行人交通友善，會針對違規加強交安宣導，也會加強執法。

北市 李明賢

延伸閱讀

港湖大戰 李明賢輔選李彥秀酸高嘉瑜：不需只會唱歌的人

民眾質疑基隆捷運速度沒台鐵快 鐵道局：服務層面擴大

盼改善行人地獄 北市跨黨派議員成立交通安全連線

北捷：營運受電價影響 但2023年無漲價計畫

相關新聞

鸚鵡腳鍊誤觸高壓電 新北板橋自由路一帶停電15秒

新北市板橋區自由路一帶昨晚10時41分突然發生15秒的停電，台電自動復電系統旋即在10時42分恢復供電，新北市海山警分局...

北市社宅未來月租4、5萬？ 營建署駁：錯誤認知誤導民眾

中華民國不動產開發公會全聯會理事長楊玉全表示，台北的社會住宅都蓋在精華地區，又要求格局、建材或是綠建築，未來每月租金恐需...

忠孝東4段路口最危險沒行人全時相 挨轟人本交通喊假的

台北市有2700多處重要路口，已有229處實施行人專用時相、393處執行「早開綠燈」，預計年底再擴大學校周邊約600處實...

樂華夜市附近閒置帶狀公有地 增46機車格舒緩停車需求

新北永和地狹人稠，尤其樂華夜市和比漾廣場一帶更是如此，周邊停車位長期不足，違停嚴重，新北養工處改造鄰近的永貞路347巷帶...

老人自費安養中心天花板塌陷嚴重 社會局：正積極尋找安置處

位於北市文山區興隆路4段老人自費安養中心長青樓，從2020年起陸續發生天花板坍塌問題，且該棟樓還有居住119位長者存在安...

台中將誕生10棟摩天樓 議員建議消防採購「火鳳凰」

台中市將誕生10座摩天樓，其中興富發惠國段建築地上63層樓，目前最高；全市現有公寓大樓超過7500棟，市議員關切台中市是...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦