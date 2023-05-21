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樂華夜市附近閒置帶狀公有地 增46機車格舒緩停車需求
新北永和地狹人稠，尤其樂華夜市和比漾廣場一帶更是如此，周邊停車位長期不足，違停嚴重，新北養工處改造鄰近的永貞路347巷帶狀空間閒置公有地，利用150平方公尺空間規畫46格機車停車格供免費使用，舒緩地方停車空間不足問題。
養工處表示，永貞路347巷閒置土地鄰近比漾廣場及樂華夜市，周末人潮聚集，停車需求大，因此邀集交通局和里長會勘，了解當地機車停放空間不足，決定將閒置土地改為機車停車格供民眾免費使用。
養工處提到，這次透過「新北美樂地2.0」專案活化土地，整體工程由養工處設計施工，交通局將緊臨道路旁2.5公尺帶狀空間繪製46個路邊機車停車格，整體工程已於四月底完工。
工務局表示，「新北美樂地2.0」藉公權力、各機關協調，將閒置或遭私人占用的公有土地活化成公有停車場、綠地、微笑單車停車場等公共設施設備，未來將持續根據居民需要，將公有土地以最大效益活化。
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