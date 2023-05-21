台中將誕生10棟摩天樓 議員建議消防採購「火鳳凰」

台中市將誕生10座摩天樓，其中興富發惠國段建築地上63層樓，目前最高；全市現有公寓大樓超過7500棟，市議員關切台中市是否採購20層樓高的「火鳳凰」雲梯車？更呼籲市府加強稽查高樓撒水消防設備。

消防局長孫福佑表示，台中市雲梯車消防車是21輛，去年新採購一部50米的雲梯車，預計今年7月才交車。

台中市公寓大樓超過7500棟，近年超120公尺以上的高樓有54棟。目前將近完工、等建照、進入環評的摩天大樓至少10棟，集中在台灣大道到市政路之間。

包括台中捷運市府站聯開宅地上43層；國泰置地廣場34樓、網銀總部24層摟，對面興富發惠國段63層、在兩大百貨之間的允將建設40層、興富發環球經貿中心29層樓、豐邑塔53層樓、聯聚中維42層、豐邑市政路商辦46層、台中之鑽38層。

議員林祈烽指出，超過120公尺的高樓有3分之2約36棟都在西屯區，但西屯區消防大隊只配備一部50公尺的雲梯消防車，50公尺可抵達的救災樓層約15樓，那些超高樓層是否比照新北市採購「火鳳凰」可抵達22層樓的區域？

孫福佑表示，雲梯車高度越高，所需的道路路幅會越大，高樓層建築如發生火災，主要不是靠雲梯車灌救，要靠室內的消防栓和撒水頭自救，消防員再利用緊急升降梯抵達火警現場的下兩層樓進行救災。

林祈烽強調，高樓層撒水頭如果是大樓主要的滅火設備，消防局就有責任確保機制運作正常，否則意外發生時，可能就會影響到民眾的生命財產。都發局針對室內裝修都需申請許可，但消防局卻沒有對高樓層主要的滅火撒水設備複檢，說不過去。

孫福佑說，撒水頭的設置在裝潢時不能離燈光和冷氣出風口太近，消防局在社區大樓完成申報後，每年都會定期進行消防安檢，針對大樓撒水頭壓力進行檢測，但沒有在住戶房屋完成裝修後進屋內複檢，至於撒水頭設置時只需有合格檢驗證照，法規沒有規定使用年限。

副市長王育敏表示，撒水頭的複檢在執行面上有困難，市府會討論看如何把關，法規面再和消防署反映可不可做，哪一些是地方政府可以先進行的。