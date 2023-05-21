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老人自費安養中心天花板塌陷嚴重 社會局：正積極尋找安置處

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
2021年長青樓活動中心發生天花板崩塌，天花板碎塊掉落在桌子上。圖／簡舒培辦公室提供
2021年長青樓活動中心發生天花板崩塌，天花板碎塊掉落在桌子上。圖／簡舒培辦公室提供

位於北市文山區興隆路4段老人自費安養中心長青樓，從2020年起陸續發生天花板坍塌問題，且該棟樓還有居住119位長者存在安全問題，對此社會局回應，該大樓經評估後建議以拆除為優先選項，目前也正積極尋找長輩安置處。

據了解，該安養中心在2008年中心內的長青樓就被鑑定為高氯離子建物，社會局在2010年至2011年辦理耐震力補強工程，裝置48處鋼筋腐蝕電位監測器，但近期天花板石塊鋼筋外露且掉落情勢越來越嚴重。

調閱相關資料發現，2020年開始從警衛室前廊、活動中心、餐廳、長者房等陸續都有天花板崩塌、鋼筋凸膨、板裂的情況發生，不過長青樓自2008年至今用於建物補強、維護、 評估相關費用，除了2010、2018年有進行耐震力補強工程、外牆損壞修復工程外，沒有其他修繕的費用。

議員簡舒培表示，長青樓目前有119位長輩入住，還有81位長者接到入住通知，安全岌岌可危，她向社會局反應，應協助這些長輩安置，得到答覆卻是樓版安全鑑定結果要到6月底才會完成，7月才能請市府做決策，甚至還跟她說有些長者不想搬離，她質疑，社會局沒有積極尋找安置處，長輩當然不願意離開，痛批社會局擺爛。

簡舒培認為，長輩的居住安全刻不容緩，社會局應盡快媒合其他場所，讓長輩移入，另外針對接到入住通知者，也應一併協助媒合入住場所。社會局回應，今年初進行會勘後，基於市府重視居住安全之態度，建議以拆除為優先選項，進一步委請結構技師公會進行樓板安全鑑定，鑑定報告將於六月完成並由市府做出決策。

社會局說明，目前已同步進行大台北地區安置資源盤點，針對幾處潛在地點，正積極洽談安置事宜並研擬補償配套機制。

文山區老人自費安養中心長青樓，從2020年起陸續發生天花板坍塌，圖為2020年警衛室天花板崩塌。圖／簡舒培辦公室提供
文山區老人自費安養中心長青樓，從2020年起陸續發生天花板坍塌，圖為2020年警衛室天花板崩塌。圖／簡舒培辦公室提供

長輩 簡舒培 餐廳

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