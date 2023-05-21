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北市客庄生活館未驗收就開幕 政風處證實違法

聯合報／ 記者鍾維軒／台北即時報導
台北市客家文化園區內的客庄生活館被踢報「先開幕再驗收」，北市政風處調查後發現確實有違規。圖／聯合報系資料照
台北市客家文化園區內的客庄生活館被踢報「先開幕再驗收」，北市政風處調查後發現確實有違規。圖／聯合報系資料照

北市客庄生活館去年12月開幕，今年2月才辦理驗收，就有議員指出，在連分段查驗都沒有的情況下，其餐廳卻已對外營業，先開幕再驗收已經違法；而北市政風處報告出爐後也證實，此舉違反政府採購法施行細則與採購契約。

北市議員林延鳳上月17日才踢爆北市客家公園存有場館違失問題，重新開幕5天後，主場館與棚架才開始正式驗收，而「客庄生活館」更在今年2月才辦理驗收，在連分段查驗都沒有的情況下，其餐廳卻已對外營業，「未驗收先開幕」恐有弊端。

北市政風處調查後，於5月提出報告。內容指出，客家公園的「客庄生活館」確實在「漏未踐行部分驗收或分段查驗作業程序」下，就先行使用，違反政府採購法施行細則與採購契約，至於「主場館」客家文化中心則因有在開幕前進行分段查驗程序，因此合法。

政風處報告也要求北市工務局研商相關策進作為，就建築物先行使用查驗部分，評估納入市府各機關工程施工及驗收基準，以供遵循，並重申「辦理公共工程，應於驗收完成，確保品質及安全無虞後，始得開放使用」

林延鳳說，報告雖點出最明確違規問題，但未針對主場館在通過分段查驗，仍在開幕後正式初驗發現燈具損壞、橫梁鏽蝕、局部漏水等過程有無違失進行針砭，雖有為德不卒之憾，但至少已給各機關可能「便宜行事」的心態給予當頭棒喝。

林延鳳認為，過去不論是客家公園還是北藝「先開幕再驗收」，都替市民帶來所費不貲的慘痛教訓，而北市府已喊出大巨蛋要「7月拚使照，年底拚試營運」，令人擔憂是否會在時間壓力下「放水」重蹈覆轍，強調不能「只趕政績，不問品質」，讓市民再次受害。

北市客委會回應，因為不夠瞭解工程實務，當初拜託北市衛工處協助，討論到底現先分段查驗或其他做法；原本是先試營運，在過程中找出缺失並改善，最後再驗收，這部分事後有和政風處、法務局及工務局開會討論，釐清相關內容，並檢討過程中須改善部分，否則先使用再驗收可能會造成廠商權益損失，這是不應該的。

北市 餐廳 議員

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