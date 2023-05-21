義務役明年延長 兵役局提前備戰

北市入營塞車時有所聞，去年7月有役男已抽到兵種，卻苦等不到兵單，直到今年3月收到入伍通知，整整等了9個月。北市兵役局表示，義務役明年恢復一年役期加上疫情趨緩，入營塞車情形應不若前兩年嚴重，北市民國94年次役男入營約800人，預計12月初會公布第一波徵集梯次。

北市平均每年入營役男8000多名，不過選擇繼續升學達9成以上，屆齡第一年就去服役的役男不到1000人。

因應役期恢復成1年，兵役局辦役政人員徵集勤務研習班備戰，讓各區公所役政人員了解徵集概況、避免塞車，也談抽籤、徵集、輸送等細節，保障役男服役權益。

兵役局副局長林春來說，國軍徵集梯次的流路有一定員額，陸軍每月2梯次、海軍和空軍各1梯次。大專畢業役男6月畢業，多數人計畫早當兵，以利後續生涯安排，但國防部徵集梯次的流路無法於7、8月把所有人都徵進去，坦言下半年入營塞車是常態。

林春來指出，以往當年底或隔年1月即可將役男徵集完，去年與前年因疫情影響與徵集員額減半，入營塞車才更為嚴重。國防部與內政部有注意此狀況，流路會多開，加上役期延長，有些役男甚至會決定先完成學業再當兵，因此明年應不會像之前一樣塞。

至於明年入營人數會有多寡，林春來表示，94年次役男約800位，依期程12月初會公布隔年1月至6月徵集梯次的流路，相關訊息可至兵役局官網查詢。