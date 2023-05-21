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北捷將更新閘門 擴充手機感應

聯合報／ 記者林佳彣／台北報導
台北捷運將斥資4.53億元更新閘門，並導入多元支付功能，2026年起手機綁定信用卡即可進出捷運站。本報資料照片
台北捷運將斥資4.53億元更新閘門，並導入多元支付功能，2026年起手機綁定信用卡即可進出捷運站。本報資料照片

台北捷運目前只有Android系統手機能直接無卡感應搭乘，將斥資4.53億元更新閘門，預計2026年手機綁定信用卡可進出站，iPhone用戶能使用Apple Pay「嗶卡搭車」，但蘋果公司尚未同意合作，悠遊卡公司下周將與對方開會洽談。議員李明賢直言，若討論沒進展，議會甚至願意到蘋果公司參訪了解。

北捷規畫閘門電子主單元重置案，透過更換閘門重要零組件，延長閘門使用年限，也新增多元支付乘車功能，讓旅客能使用二維碼票證、具備非接觸式感應功能的實體信用卡或綁定手機信用卡如Apple Pay進出閘門，辦理招標中，預計2025年建置完成、隔年開放服務。

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北捷總經理黃清信說，未來增加2種手機感應閘門乘車，一種是手機綁定信用卡，感應前須解鎖手機，另一種為手機內建交通卡，不用解鎖，如欲比照日本Apple手機內建Suica直接感應，仍待悠遊卡公司與蘋果公司合作建置。

悠遊卡公司代理總經理李志仁指出，2015年開始與蘋果公司洽詢合作，2019年就Apple Pay交通卡合作條件取得共識，但對方2021年通知，總公司評估決定先以韓國市場為主。

李志仁說，蘋果公司技術支援配置，以市場規模大或iPhone市占率低者優先，大台北因運量無法領先亞洲其他主要城市，爭取比較困難，下周將與蘋果公司台灣負責人、亞太區團隊開會洽談，持續爭取合作。

民眾黨議員陳宥丞質疑，台灣運量相較亞洲國家沒那麼多，但市占率高，若依人口數來看，估台灣運量不會成長、市占率也不下降，難道就因此放棄爭取合作？

國民黨議員李明賢說，新加坡iPhone市占率24％也沒有導入，台北市相對較高，認為這不應作為無法跟蘋果公司技術合作的門檻。

市占率 信用 悠遊卡

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