大巨蛋壓力測試1.5萬人 議員：太少

北市交通局的大巨蛋營運交通規畫，開幕前將辦2次大型活動試營運，包括亞洲盃棒球賽，人潮規模不超過1.5萬人，時間預定在12月。議員認為，壓力測試僅1.5萬人太少；市府則表示，未來辦演唱會有4萬人，陸續有不同規模試營運，也會找2支棒球隊比賽測試場地。

大巨蛋依市府規定，2萬人以上活動須提交維計畫，分為2萬、3萬及4萬等三種方案，於主要路口、10處停車場出入口、臨停區及大客車上下客區配置指揮人員交通疏導，初估散場時間集中在離峰、晚間9時30分至10時30分，與常態交通尖峰時間錯開。

議員秦慧珠質疑，市府自己規定2萬人要提交維計畫，試營運卻降低人數到1.5萬人，而且大巨蛋是一座園區，有百貨公司、商辦、影城、飯店，什麼時候試營運開幕？

大巨蛋籌備處副執行長陳世浩表示，大巨蛋投資執行計畫書中，活動初次不超過1.5萬人，活動也共分4種階段，小型活動1.5至2萬人、中小型是2.5萬至3萬、中型3.5萬，3.5萬以上是大型。計畫書中初次是1.5萬，希望先1萬人左右，場館最多容納4萬人，不能第一次就辦4萬人大型活動，要逐步漸進。至於2萬人的交維計畫，是長期性的做法。

陳世浩表示，契約規定拿到使照3個月內啟動營運，營運的規模其實可以談，12月辦首場棒球比賽，在正式比賽之前，也會找2個球隊先來場地測試，包括人工草皮、燈光、椅子會不會吃球等，會是沒有觀眾的，改善設備，有觀眾進場的，進場不是問題，重點是散場井然有序離場。

大巨蛋預計12月試營運，明年6月是影城和辦公大樓營運，後年6月是商場、旅館。陳世浩表示，這是目前遠雄初步預定地期程。

議員也要求，大巨蛋辦活動，市府前3個月就要跟遠雄索取至少前1個月活動，要掌控人數，才能和交通局、民政局的里辦協調溝通。