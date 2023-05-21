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板橋住宅區 開K歌店 違規經營 強制斷水電

聯合報／ 記者江婉儀／新北報導
板橋有業者在住宅區違規經營歌唱，遭斷水斷電。圖／新北市城鄉局提供
板橋有業者在住宅區違規經營歌唱，遭斷水斷電。圖／新北市城鄉局提供

新北市板橋區有業者在住宅區違規經營歌唱，不但常遭民眾舉報，也被多次查獲且處分，卻仍持續經營，公安小組18日強制斷水斷電。城鄉局表示，近1年總計已處分9案。

板橋區信義路有業者在住宅區違規經營視聽歌唱，經常被民眾投訴噪音擾鄰，市府發現該違規業者已被查獲多次並處分，明知已違反規定，還更換商業登記負責人繼續違規營業。

城鄉局指出，由於該處所多次查獲違規，歷年裁罰金額累計逾60萬元，除依照都市計畫法規定再處以罰鍰，還將違規經營的場所斷水斷電。

城鄉局表示，市府去年5月通過「嚴重違規加強執行斷水斷電精進方案」，1年來已在中和、板橋、三重、五股、新店共5區執行8件斷水斷電處分，違規案件均位於人口密集區，且常有喝酒鬧事、噪音擾鄰等情事。

新北城鄉局長黃國峰表示，疫情趨緩後各大娛樂行業復甦，住宅區違規經營視聽歌唱為最普遍的違規樣態，不僅音樂、歌聲噪音擾人，更時常有酒後鬧事狀況發生，因此凡經查獲違規情節重大者，一定會立即採取必要強制作為。

噪音 疫情

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