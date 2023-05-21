快訊

譚德塞遭台灣人包圍 稱參與WHO與否由會員國決定

台大學生選舉政見嗆「不能與職軍交往」 國防部出聲了

「質子治療之父」洪志宏罕病離世 遺孀：兩周內就無法記憶女兒名

聽新聞
test
0:00 / 0:00

金山青年活動中心將關 地方憂衝擊觀光

聯合報／ 記者江婉儀／新北報導
救國團金山青年活動中心將於6月30日結束營業。圖／新北市議員白珮茹提供
救國團金山青年活動中心將於6月30日結束營業。圖／新北市議員白珮茹提供

救國團金青中心6月將結束營業，因17棟建物被黨產會認定為「不當黨產」已收歸國產署所有，議員白珮茹批評國產署如房客，卻不願意付租金給新北市政府，一年至少損失千萬租金，也影響觀光發展。財政局表示，正不斷與國產署溝通協調。

金山青年活動中心走過半世紀的滄桑歲月，曾是很多4到7年級校外教學或露營的共同回憶。日前宣布畫下休止符，6月30日結束營業，讓不少人扼腕嘆息，地方也憂心衝擊金山觀光發展。

市議員白珮茹說，金山青年活動中心在3月被判定為不當黨產，建築物已屬國有財產局所有，以民間契約形容，地主新北市府是房東，國產署是房客，卻不願意付租金給新北，她估算市府一年至少損失千萬租金。

白珮茹批評，這根本就是變相強占土地，且金山青年活動中心位處偏僻，後面是墳墓跟海邊，若是閒置荒廢成為蚊子館，不僅是浪費這塊地，也對觀光造成影響，這些損失最後還是由市民承擔。

財政局表示，救國團原本就營運困難，已在苦撐，但因黨產會委託國產署要向救國團收取租金，這也是壓垮駱駝的最後一根稻草。對市府來說，這塊土地是新北的生財器具之一，如今被黨產會收回，也沒有要付租金，造成新北無法有效開發。

財政局表示，原本的契約指出，明年底契約到期後，地上建築物會無償贈與新北市政府，目前也一直不斷與國產署溝通爭取，也已發文給中央。

黨產會 國產署

延伸閱讀

汐止大雨水淹路面 汐碇路排水改善工程七月完工

汐止福德二路行人、娃娃車與車爭道 地方要求改善

林右昌稱「年輕人買不起房是沒規畫」 網怒：要買金山萬里來回四小時去台北嗎

救國團官司纏訟 致金青中心列新北溫泉區計畫卡關

相關新聞

鸚鵡腳鍊誤觸高壓電 新北板橋自由路一帶停電15秒

新北市板橋區自由路一帶昨晚10時41分突然發生15秒的停電，台電自動復電系統旋即在10時42分恢復供電，新北市海山警分局...

北市社宅未來月租4、5萬？ 營建署駁：錯誤認知誤導民眾

中華民國不動產開發公會全聯會理事長楊玉全表示，台北的社會住宅都蓋在精華地區，又要求格局、建材或是綠建築，未來每月租金恐需...

忠孝東4段路口最危險沒行人全時相 挨轟人本交通喊假的

台北市有2700多處重要路口，已有229處實施行人專用時相、393處執行「早開綠燈」，預計年底再擴大學校周邊約600處實...

樂華夜市附近閒置帶狀公有地 增46機車格舒緩停車需求

新北永和地狹人稠，尤其樂華夜市和比漾廣場一帶更是如此，周邊停車位長期不足，違停嚴重，新北養工處改造鄰近的永貞路347巷帶...

老人自費安養中心天花板塌陷嚴重 社會局：正積極尋找安置處

位於北市文山區興隆路4段老人自費安養中心長青樓，從2020年起陸續發生天花板坍塌問題，且該棟樓還有居住119位長者存在安...

台中將誕生10棟摩天樓 議員建議消防採購「火鳳凰」

台中市將誕生10座摩天樓，其中興富發惠國段建築地上63層樓，目前最高；全市現有公寓大樓超過7500棟，市議員關切台中市是...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦