金山青年活動中心將關 地方憂衝擊觀光

救國團金青中心6月將結束營業，因17棟建物被黨產會認定為「不當黨產」已收歸國產署所有，議員白珮茹批評國產署如房客，卻不願意付租金給新北市政府，一年至少損失千萬租金，也影響觀光發展。財政局表示，正不斷與國產署溝通協調。

金山青年活動中心走過半世紀的滄桑歲月，曾是很多4到7年級校外教學或露營的共同回憶。日前宣布畫下休止符，6月30日結束營業，讓不少人扼腕嘆息，地方也憂心衝擊金山觀光發展。

市議員白珮茹說，金山青年活動中心在3月被判定為不當黨產，建築物已屬國有財產局所有，以民間契約形容，地主新北市府是房東，國產署是房客，卻不願意付租金給新北，她估算市府一年至少損失千萬租金。

白珮茹批評，這根本就是變相強占土地，且金山青年活動中心位處偏僻，後面是墳墓跟海邊，若是閒置荒廢成為蚊子館，不僅是浪費這塊地，也對觀光造成影響，這些損失最後還是由市民承擔。

財政局表示，救國團原本就營運困難，已在苦撐，但因黨產會委託國產署要向救國團收取租金，這也是壓垮駱駝的最後一根稻草。對市府來說，這塊土地是新北的生財器具之一，如今被黨產會收回，也沒有要付租金，造成新北無法有效開發。

財政局表示，原本的契約指出，明年底契約到期後，地上建築物會無償贈與新北市政府，目前也一直不斷與國產署溝通爭取，也已發文給中央。