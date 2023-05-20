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家樓下就能有銀髮俱樂部 新北補助2萬要公寓大廈加入

聯合報／ 記者張曼蘋／新北即時報導
為讓長者更便利，市府再推「銀髮俱樂部先修班」，把服務觸角延伸至公寓大廈。圖／新北市社會局提供
為讓長者更便利，市府再推「銀髮俱樂部先修班」，把服務觸角延伸至公寓大廈。圖／新北市社會局提供

新北市因應高齡社會浪潮，在轄內29區1032里均設銀髮俱樂部，但新北幅員遼闊，城鄉風貌不同，為讓長者更便利，市府再推「銀髮俱樂部先修班」，把服務觸角延伸至公寓大廈，還開出每年可申請2萬元補助誘因，目前已受理45處公寓大廈申請，預計年底前達到250處目標。不過，有議員認為，若採齊頭式2萬元補助，恐造成規模較大或長輩較多的社區望之卻步，建議可採級距方式補助。

新北社會局副局長許秀能表示，截至今年4月底，新北市65歲以上已超過69萬7千人，占全市人口比約17.36%，希望銀髮俱樂部能服務更多長輩，只是新北市幅員遼闊，全市有超過1萬個公寓大廈設有管委會，若能運用社區公共空間，設計適合長輩活動的課程，讓長輩下樓就能參加活動，也能達到守望相助、減輕家人的照顧負荷。

社會局昨在中和社區辦理觀摩會，該社區有游泳池、健身房、卡拉OK等設備，在市府輔導下，引入動健康、藝文活動等課程，甚至也有桌遊、精油皂等課程。其中參與活動、高齡91歲的住戶李丹表示，自己行動反應不是很靈敏，家人也會擔心外出參與活動的安全，但在社區管委會成立俱樂部後，下樓就可參加，非常方便，課程也很多元。

老人福利科長林妏燕表示，公寓大廈管委會只要參加「銀髮先修班」，每年可申請2萬元的補助，利用社區內公共空間辦理休閒、運動、藝術及人文成長等各式課程，包括手機APP教學、智慧手機圖文製作、茶道、草仔粿麻薯在地小吃製作教學、園藝治療、花草平安包製作等等，目前全市已受理45處公寓大廈申請，預計年底前會達到250處的目標。

不過，新北市議員張維倩認為，銀髮俱樂部先修班照顧長者的立意良善，但似乎沒有考量各社區規模及服務長者人數，若都採齊頭式2萬元補助，恐造成規模較大或長輩較多的社區望之卻步，建議可採級距方式進行補助，以符合實際需要。

公寓 長輩

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