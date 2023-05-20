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台東老住家設置防空避難所 警方勤稽查 住戶困擾

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台東許多在78年前所蓋的透天厝，都設置地下室作為防空避難所用。記者尤聰光／攝影
台東許多在78年前所蓋的透天厝，都設置地下室作為防空避難所用。記者尤聰光／攝影

因應兩岸局勢嚴峻，且對岸機艦不斷擾台，國內近期不斷強化民防演練，也加強防空避難所設施的稽查工作，台東不少有防空避難設施的住家，收到警察局函文將實施聯合稽查，要求住戶配合。有住戶表示，有地下室就列防空避難所，不時被稽查，也很困擾。

警察局表示，防空避難所設施聯合稽查工作，是依據內政部警政署「聯合稽查防空避難安全小組工作原則」辦理，主要強化縣內防空避難設施的整備及盤點數量、位置及容量，確保戰時緊急時刻民眾防空避難安全，預計本月26日起，展開稽查，籲請住戶配合。

此次稽查會同縣府建設處、消防局及村里辦公室等單位組成「聯合稽查防空避難安全小組」，稽查項目包括核對建物使用執照、管理人、照明設備、進出門操作開關及辨識牌示等，另也針對避難設施內部空間是否淨空及積水狀況稽查。

不過，有住戶抱怨自家的地下室不但不能自由運用，每半年還會有員警來稽查一次，現在又要聯合稽查，也是很困擾。該住戶表示，他們的房子是77年蓋的透天厝，當時有規定設置地下室，但被列防空避難用途，至今都不能放置物品。

縣府建設處表示，民國78年前興建的3樓透天厝，依據當時建築法規規定，必須設置防空避難所，而且不能堆置雜物，儘管現在規定改了，但警察局還是可依據舊建築適用法規，例行稽查。若要避免稽查的困擾，只能建議拆除重蓋，新建築適用新法規。

台東不少有防空避難設施的住家，近日收到警察局函文將實施聯合稽查，要求住戶配合。記者尤聰光／攝影
台東不少有防空避難設施的住家，近日收到警察局函文將實施聯合稽查，要求住戶配合。記者尤聰光／攝影

透天厝 警察

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