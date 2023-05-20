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板橋住宅區違規經營歌友會 累積罰60萬 這次強制斷水電
新北市板橋區某住宅區有業者違規經營歌唱業，不但常被民眾舉報，也被多次查獲且處分，卻持續經營。新北市公安小組18日前往該處強制斷水斷電。新北市城鄉局表示，近1年總計已處分9案。
板橋區信義路上有業者在住宅區違規經營視聽歌唱業，且經常被民眾陳情有噪音擾鄰等狀況，而該違規業者已被查獲多次遭到處分，明知已違反規定，還更換商業登記負責人的方式繼續違規營業。
城鄉局指出，由於該處近多次查獲違規情事，歷年裁罰金額累計超過60萬元，針對違規業者除依照《都市計畫法》第79條規定再處以罰緩，還將違規經營的場所斷水斷電。
城鄉局表示，市府去年5月通過「嚴重違規加強執行斷水斷電精進方案」，這1年內已分別於中和、板橋、三重、五股、新店共5區執行8件斷水斷電處分，違規案件均位於人口較密集區，且經常有喝酒鬧事、噪音擾鄰等情事。
新北城鄉局長黃國峰表示，疫情趨緩後各大娛樂行業復甦，住宅區違規經營視聽歌唱業為最普遍的違規樣態，不僅音樂、歌聲噪音擾人，更時常有酒後鬧事狀況發生，因此凡經查獲違規情節重大者，一定會立即採取必要強制作為。
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