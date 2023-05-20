快訊

執法過當？「台版浩克」大鬧超商遭痛打畫面曝光 警還原現場

「2019被鬥到喊別用國家機器」 謝龍介反嗆賴清德：民進黨有自由DNA？

批民進黨用二分法分類國人 侯友宜：有誰不愛台灣？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

板橋住宅區違規經營歌友會 累積罰60萬 這次強制斷水電

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
新北市板橋區某住宅區有業者違規經營歌唱業，新北市公安小組18日前往該處強制斷水斷電。圖／新北市城鄉局提供
新北市板橋區某住宅區有業者違規經營歌唱業，新北市公安小組18日前往該處強制斷水斷電。圖／新北市城鄉局提供

新北市板橋區某住宅區有業者違規經營歌唱業，不但常被民眾舉報，也被多次查獲且處分，卻持續經營。新北市公安小組18日前往該處強制斷水斷電。新北市城鄉局表示，近1年總計已處分9案。

板橋區信義路上有業者在住宅區違規經營視聽歌唱業，且經常被民眾陳情有噪音擾鄰等狀況，而該違規業者已被查獲多次遭到處分，明知已違反規定，還更換商業登記負責人的方式繼續違規營業。

城鄉局指出，由於該處近多次查獲違規情事，歷年裁罰金額累計超過60萬元，針對違規業者除依照《都市計畫法》第79條規定再處以罰緩，還將違規經營的場所斷水斷電。

城鄉局表示，市府去年5月通過「嚴重違規加強執行斷水斷電精進方案」，這1年內已分別於中和、板橋、三重、五股、新店共5區執行8件斷水斷電處分，違規案件均位於人口較密集區，且經常有喝酒鬧事、噪音擾鄰等情事。

新北城鄉局長黃國峰表示，疫情趨緩後各大娛樂行業復甦，住宅區違規經營視聽歌唱業為最普遍的違規樣態，不僅音樂、歌聲噪音擾人，更時常有酒後鬧事狀況發生，因此凡經查獲違規情節重大者，一定會立即採取必要強制作為。

新北市板橋區某住宅區有業者違規經營歌唱業，新北市公安小組18日前往該處強制斷水斷電。圖／新北市城鄉局提供
新北市板橋區某住宅區有業者違規經營歌唱業，新北市公安小組18日前往該處強制斷水斷電。圖／新北市城鄉局提供
新北市板橋區某住宅區有業者違規經營歌唱業，新北市公安小組18日前往該處強制斷水斷電。圖／新北市城鄉局提供
新北市板橋區某住宅區有業者違規經營歌唱業，新北市公安小組18日前往該處強制斷水斷電。圖／新北市城鄉局提供
新北市板橋區某住宅區有業者違規經營歌唱業，新北市公安小組18日前往該處強制斷水斷電。圖／新北市城鄉局提供
新北市板橋區某住宅區有業者違規經營歌唱業，新北市公安小組18日前往該處強制斷水斷電。圖／新北市城鄉局提供

噪音 疫情

延伸閱讀

每天板橋林口騎車通勤！他猶豫該在哪裡買房 多數人秒選這裡

同事炫耀「板橋什麼都有」新店男不服 眾人推這1點：躺著都贏

商圈、公園、學區，都心精坪宅成為地段核心裡的保值指標【日健芯】

台中霧峰「積木隔音牆」引熱議 居民：沒用且危險

相關新聞

家樓下就能有銀髮俱樂部 新北補助2萬要公寓大廈加入

新北市因應高齡社會浪潮，在轄內29區1032里均設銀髮俱樂部，但新北幅員遼闊，城鄉風貌不同，為讓長者更便利，市府再推「銀...

金山青年活動中心將熄燈恐衝擊觀光 新北：持續與中央溝通

救國團金山青年活動中心從民國49年營運，至今已超過60年頭，日前宣布在6月30日結束營業。地方認為，該處若閒置荒廢，不僅...

台東老住家設置防空避難所 警方勤稽查 住戶困擾

因應兩岸局勢嚴峻，且對岸機艦不斷擾台，國內近期不斷強化民防演練，也加強防空避難所設施的稽查工作，台東不少有防空避難設施的...

桃北北基票證過關7月上路月票預售中 桃竹竹、苗票送審

桃園市政府交通局今天上午表示，交通部公路總局昨天召開「基北北桃公共運輸定期票」審查會議，經與會委員詢答及審查後原則通過計...

板橋住宅區違規經營歌友會 累積罰60萬 這次強制斷水電

新北市板橋區某住宅區有業者違規經營歌唱業，不但常被民眾舉報，也被多次查獲且處分，卻持續經營。新北市公安小組18日前往該處...

大巨蛋開幕前辦2次大型活動 議員：試營運1.5萬人太少

大巨蛋目前主體建築已完成，已申報竣工完成勘驗，目前正改善缺失。北市交通局日前向議會報告大巨蛋營運交通規畫，另大巨蛋開幕前...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦