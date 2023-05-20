新北捷運環狀線安全訓練 月台擬設緊急停車鈕

新北市府捷運工程局今天表示，因應突發緊急狀況，捷運環狀線已修訂緊急停車標準作業流程，完成員工教育訓練，透過列車停車按鈕煞車；中期計畫研擬在月台增設緊急停車鈕。

台中捷運日前發生列車撞上興富發建案掉落的吊臂，釀成1死10傷。新北捷運環狀線與捷運三鶯線都是無人駕駛系統，引發外界關心。

新北市府捷運工程局長李政安今天接受中央社記者電訪表示，新北環狀線靠行控中心控制車輛，因應中捷意外事故，新北捷運局檢討相關流程，短期計畫是修訂緊急應變的標準作業流程（SOP），目前已經修訂完畢，並由新北捷運公司完成員工教育訓練。

李政安說，無人駕駛列車配有隨車人員，車上設有緊急停車按鈕，作為車站與車站間必要時的緊急處置；但緊急按鈕位於在車廂的人工駕駛面板，短期修訂SOP之後，隨車或站務員不須通報，可直接採取停車措施。

另外，如果列車有經過類似工地等高風險地段，也可以提前開啟面板待命，因應隨時可能的緊急狀況，以爭取時效。

李政安說，環狀線月台目前沒有緊急停車按鈕，但有緊急斷電箱，可讓車輛停止；站務人員也可透過阻擋車門讓系統感應，阻止列車啟動發車，視現場狀況應付突發事件，這些都已經完成員工教育訓練。

李政安表示，新北環狀線如偵測有異物掉在軌道，會自動停車。列車還有影像與監控系統等多項安全裝置，作為緊急應變。

他表示，預計2025年完工的新北捷運三鶯線的月台，設計有緊急停車按鈕；由於環狀線的系統與三鶯線相同，中期計畫是研議在新北環狀線的月台也增設緊急停車按鈕。

李政安說，這個構想是可行方向，但牽涉到系統硬體變更與融合、安全檢驗與驗證，施做工程經費等，會儘速規劃朝目標前進。