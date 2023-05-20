YouBike系統遭攻擊 2.1萬筆會員交易外洩

YouBike在不少縣市使用率高，卻傳出會員交易資料遭惡意竊取。台北市交通局昨獲微笑單車公司通報，YouBike系統五月十七日遭境外連線攻擊，嘗試透過手機號碼竊取會員交易資料，預估全國約有二點一萬筆被取得，雙北市府也派員至微笑單車了解，微笑單車會發送簡訊及聲明稿提醒會員。

微笑單車指出，微笑單車官方網站五月十七日遭到駭客網路攻擊，發現有境外ＩＰ嘗試取得會員帳號與密碼，已通報政府相關主管機關及提供資訊予檢調單位調查。

交通局運輸管理科長廖苑伶說，北市及新北市交通局下午已派員至微笑單車公司初步了解。