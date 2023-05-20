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新莊地下停車場 首創3設備防火燒車

聯合報／ 記者張曼蘋／新北報導
新莊運動公園地下停車場內，領先全國配置電動車滅火毯，降低車輛失火延燒風險。圖／新北市交通局提供
新莊運動公園地下停車場內，領先全國配置電動車滅火毯，降低車輛失火延燒風險。圖／新北市交通局提供

電動車成趨勢，但起火風險比傳統燃油車多，新北市府在新莊運動公園地下停車場，首創導入「熱顯像儀」及「低壓細水霧消防設備」，能24小時偵測車體溫度，並於5秒內啟動低壓細水霧消防灑水設備，嚴防火燒車等事故。

新莊棒球場近日進行多場球賽，吸引大批民眾湧入，旁邊的新莊運動公園地下停車場更是一位難求，交通局長鍾鳴時昨到地下停車場，督導消防救災演練及視察停車場防火設備。

他表示，近年來電動車掛牌數大幅成長，該地下停車場內設置8格電動汽車格位，其中2格為快充，為確保充電安全，也領先全國配置電動車滅火毯。

新北交通局停車管理科長蔡柏坤說，透過熱顯像儀24小時偵測車體溫度，若電動車溫度高於預設定值時，熱顯系統將即時通報服務中心；若偵測到火源時，5秒內就會啟動低壓細水霧消防灑水設備，連接自來水源，持續給水滅火，避免因熱失控而火勢蔓延至鄰近車輛，降低電池自燃延燒風險。

蔡柏坤表示，電動車起火火載量及高溫、滅火用水量都比傳統燃油車多，相較傳統溫度型撒水頭，「低壓細水霧消防設備」的覆蓋範圍大，能在啟動不到2分鐘內將鋰電池、天花板煙霧層和周圍電動車的溫度大幅降低，並洗滌鋰電池起火產生的大量氣體，強化消防安全。

停車場 運動

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