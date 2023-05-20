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五股溪流染白 揪洗衣廠違規

聯合報／ 記者李定宇／新北報導
五股水碓窠溪昨被民眾直擊溪流被白色泡沫淹沒成「白色巨龍」。圖／取自我是五股人臉書
五股水碓窠溪昨被民眾直擊溪流被白色泡沫淹沒成「白色巨龍」。圖／取自我是五股人臉書

新北市五股水碓窠溪昨天被白色泡沫廢水覆蓋，誇張景象，讓民眾直呼如「白色巨龍」，議員批環保局對溪流頻繁汙染不當一回事，環保局獲報後稽查，鎖定可疑洗衣業者並採集水樣送檢，業者依違反水汙法恐面臨最高2600萬元罰鍰。

昨上午9時許，水碓窠溪發生泡泡汙染，民眾在臉書發文引起關注，議員李宇翔表示，五泰林境內每隔兩三天，林口溪、大科溪、五股坑溪、御史坑溪、水碓窠溪等，輪流出現泡泡汙染，逢雨更是頻繁，每次環保局都表示積極稽查，結果永遠有下一次，民眾甚至自嘲泡泡已陪伴40年，市府到底何時願意給市民一個乾淨家園？

李宇翔表示，環保局自稱設科學烽火台即時追蹤河流，但每次檢查都說水質無汙染，根本無心稽查，環保局根本不當回事。

環保局指出，稽查員及清潔隊結合當地五股及上游林口區公所查緝，抵達時發現河面沖刷處有白色泡沫，經採集水體樣品水色略濁，量測pH值為8.25、水溫24.1°C、快篩檢測未發現有重金屬及急毒性反應，但以介面活性劑快篩有反應。

稽查員溯源至上游分流處發現，來自林口區的一股水流有殘留泡泡，調查鎖定當地可疑洗衣業者，發現該廠最終放流槽確有殘留洗衣泡泡，已採集水樣送檢釐清關聯性，若確定違法最重可處2千萬罰鍰。

另外，環保局發現，該廠未依規定登載現場操作狀況及放流槽未使用消泡劑去除水中泡沫，將依違反水汙法規定告發最高可處600萬元以下罰鍰。

林口 快篩

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