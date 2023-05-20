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雙城論壇續辦 上海邀蔣萬安出席 北市府：會研究
台北、上海雙城論壇預計今年7、8月在上海舉辦，北市副秘書長王秋冬赴上海討論細節，雙方都認為，既辦十幾年了，續辦對兩岸城市治理有幫助，包括北市的1999專線，上海學習後回去推「12345」，兩岸互補，上海方也提邀請，請市長蔣萬安親赴論壇，王秋冬當場表示，「我們會來研究」。
王秋冬率參事楊慶輝和聘任研究員赴上海，對方是上海副市長、秘書長、副秘書長與會。王秋冬說，過去有主論壇、分論壇，原則上朝這方向研究，主論壇主題確認是「新趨勢、新挑戰」，後疫情時代城市治理面臨的挑戰，怎樣在過程中因應、增進人民福祉，大體上會朝向這來做。
王秋冬說，希望在低碳永續、淨零排放、智慧醫療、數位經濟、新創經濟等來分論壇討論，期待在低碳永續、淨零排放交流經驗，在世界主流議題中能透過彼此幫忙協助，做得更好。
王秋冬說，還商談常態性兩岸交流，例如文化體育交流，尤其7月有些移地訓練，像是游泳、柔道、體操、擊劍、桌球等，上海有些部分滿強，像是游泳，對於選手成績提升會有很大幫助。
王等人還去參訪上海小區，因為疫情關係，上海做出很多服務事項如大數據中心，戶政事務所、勞保局在做的事也引導社區去，過去台灣的戶政服務引以為豪，大陸在這幾年也迎頭趕上，資訊化做得還不錯。
王秋冬表示，有些台商認為兩岸最近交流較少，雙城論壇是具有指標性活動，可辦些聯誼性兩岸羽球比賽、桌球比賽等軟性活動，台商建議也帶回參考。
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