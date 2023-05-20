北藝2.3億調解金 已付262萬惹議

台北藝術中心因施工廠商倒閉，導致市府須支付調解金2.3億多元，北市議會教育委員會昨審議此預算，議員批前市府追加預算未送審，今年1月就已支付第一筆款項262萬多元。北市法務局指出，調解成立書載明2筆款項，262萬多元為第一期，另一筆逾2.3億元今年底前要支付。

北市文化局報告「台北藝術中心興建工程規畫設計及監造技術服務」履約爭議調解監造服務費，並提出追加預算案，多名議員針對已付款項提出質疑。

國民黨議員吳世正說，柯市府在議會審查前，就已跟對方簽約，更可惡的是，議會都還沒同意，就已經支付第一期款262萬多元，等於市府要認了。

民進黨議員王孝維表示，北市府當時開7次調解會議，出席僅各局處科室秘書、科長等，沒有高層，前市長卸任前匆促通過此案，質疑程序有瑕疵，蔣市府還編預算送議會審議，應說明清楚，否則會讓議員背黑鍋。

無黨籍議員曾獻瑩要法務局等相關單位說明市府先答應付錢，是否有程序瑕疵，民眾黨議員黃瀞瑩則要文化局專案報告，準備7次調解會議、前市長晨會紀錄與法務分析等資料。

法務局長連堂凱列席表示，北藝履約爭議調解費用，雙方去年12月15日調解成立，調解成立書公文12月21日出爐，載明北市府要支付2筆款項。文化局說明，第一期262萬餘元已由北藝工程委託技術服務賸餘款支付，另一筆2.3億多元在今年底前支付。

北市議會教育委員會最後決議，安排文化局針對該追加預算案專案報告，再續審爭議款的預算。