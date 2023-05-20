聽新聞
test
0:00 / 0:00

北藝2.3億調解金 已付262萬惹議

聯合報／ 記者林佳彣／台北報導
台北藝術中心去年開幕，先前因施工廠商倒閉，導致北市府須支付調解金2.3億多元。記者林佳彣／攝影
台北藝術中心去年開幕，先前因施工廠商倒閉，導致北市府須支付調解金2.3億多元。記者林佳彣／攝影

台北藝術中心因施工廠商倒閉，導致市府須支付調解金2.3億多元，北市議會教育委員會昨審議此預算，議員批前市府追加預算未送審，今年1月就已支付第一筆款項262萬多元。北市法務局指出，調解成立書載明2筆款項，262萬多元為第一期，另一筆逾2.3億元今年底前要支付。

北市文化局報告「台北藝術中心興建工程規畫設計及監造技術服務」履約爭議調解監造服務費，並提出追加預算案，多名議員針對已付款項提出質疑。

國民黨議員吳世正說，柯市府在議會審查前，就已跟對方簽約，更可惡的是，議會都還沒同意，就已經支付第一期款262萬多元，等於市府要認了。

民進黨議員王孝維表示，北市府當時開7次調解會議，出席僅各局處科室秘書、科長等，沒有高層，前市長卸任前匆促通過此案，質疑程序有瑕疵，蔣市府還編預算送議會審議，應說明清楚，否則會讓議員背黑鍋。

無黨籍議員曾獻瑩要法務局等相關單位說明市府先答應付錢，是否有程序瑕疵，民眾黨議員黃瀞瑩則要文化局專案報告，準備7次調解會議、前市長晨會紀錄與法務分析等資料。

法務局長連堂凱列席表示，北藝履約爭議調解費用，雙方去年12月15日調解成立，調解成立書公文12月21日出爐，載明北市府要支付2筆款項。文化局說明，第一期262萬餘元已由北藝工程委託技術服務賸餘款支付，另一筆2.3億多元在今年底前支付。

北市議會教育委員會最後決議，安排文化局針對該追加預算案專案報告，再續審爭議款的預算。

議員 北市 文化局

延伸閱讀

住宿也要分流 北市56間飯店推平日優惠最低32折

警察宿舍遭指變危樓 北市警：續改建及妥善規劃

北市類流感疫情升溫 衛生局籲有症狀先快篩

閱讀寶島歌王一生 台南文夏故事館5月20日開幕

相關新聞

800間宿舍在哪？北市警盤點閒置、老建物

北市府去年規畫新增800間員警職務宿舍，但昔日裁併後的派出所淪倉庫、社子警察新村成危樓，延平警察宿舍公辦都更流標，議員批...

北藝2.3億調解金 已付262萬惹議

台北藝術中心因施工廠商倒閉，導致市府須支付調解金2.3億多元，北市議會教育委員會昨審議此預算，議員批前市府追加預算未送審...

雙城論壇續辦 上海邀蔣萬安出席 北市府：會研究

台北、上海雙城論壇預計今年7、8月在上海舉辦，北市副秘書長王秋冬赴上海討論細節，雙方都認為，既辦十幾年了，續辦對兩岸城市...

105市道高架橋未做 八里憂塞車

銜接新北市林口、八里的105市道原本預計今年要蓋高架橋，但新北市府去年底專案申請中央經費，至今仍無下文。地方認為，淡江大...

五股溪流染白 揪洗衣廠違規

新北市五股水碓窠溪昨天被白色泡沫廢水覆蓋，誇張景象，讓民眾直呼如「白色巨龍」，議員批環保局對溪流頻繁汙染不當一回事，環保...

新莊地下停車場 首創3設備防火燒車

電動車成趨勢，但起火風險比傳統燃油車多，新北市府在新莊運動公園地下停車場，首創導入「熱顯像儀」及「低壓細水霧消防設備」，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦