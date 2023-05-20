800間宿舍在哪？北市警盤點閒置、老建物

北市府去年規畫新增800間員警職務宿舍，但昔日裁併後的派出所淪倉庫、社子警察新村成危樓，延平警察宿舍公辦都更流標，議員批，800間新宿舍連個影子都沒有，希望警局善用閒置空間，把人才留在台北市。市警局指出，持續盤點閒置、老舊建物，正規畫7處舊廳舍參與都更或改建，預計未來將擴增411間，合計達791間職務宿舍。

市警局目前經管職務宿舍計有380間，議員陳怡君指出，社子警察新村民國62年拿到使用執照，如今建物到處可見鋼筋外露及斷裂，牆壁水泥牆一碰就有大量水泥脫落，現在還住3戶警眷，讓人憂心，延平警察宿舍公辦都更案，已流標4次。

陳怡君走訪士林分局去年新落成的社子派出所，有警員還說新宿舍有疑似漏水的狀況，確實有看到疑似水痕，以及修補過的膠漆。

陳怡君說，市警局長應拿出執行力，積極與市府相關單位溝通，該建的警察宿舍要如期完成，未妥善運用的空間要好好規畫，首都執法不是只靠信心喊話，是要拿出魄力改善員警弟兄生活環境，才能提升警察的士氣。

市警局長張榮興表示，台北居大不易，要留住人才，要有職務宿舍，像原昆明街派出所閒置，結構沒問題，優化後是北市最好的職務宿舍，很多人喜歡調到新成立龍山派出所。市警局現在也會盤點結構沒問題的閒置建物，改為職務宿舍，做整體規畫，希望議會支持經費。

警局表示，社子警察新村，現進行公辦都更規畫，正在審議階段，預計期程是114年1至4月工程發包、6月開工。至於延平警察宿舍公辦都更案流標4次，目前仍由都更處規畫期程。

警局表示，北市勤、業務工作量均居全國之冠，再加上生活物質指數偏高，導致警力缺額問題持續存在，將盤點、妥善規畫閒置及老舊建物，積極爭取增加職務宿舍。