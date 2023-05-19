住宿也要分流 北市56間飯店推平日優惠最低32折

北市觀傳局表示，56家旅宿業者共同推出旅宿平日優惠專案，最低32折， 期望達到「分流」效果，緩解平、假日供需不平衡狀況。

觀光傳播局新聞稿表示，COVID-19（2019冠狀病毒）疫情解封、觀光產業正快速復甦、住房需求提高，適逢原物料及基本工資上漲，國旅住宿價格創下近年新高。

為緩解平、假日供需不平衡狀況，觀傳局鼓勵旅宿業者提供平日住宿優惠方案，讓民眾非假日出遊享有特別優惠住宿價格，期望達到「分流」效果，並提升國旅住宿體驗。

配合諧音「我愛你」的5月20日將至，北市目前已有56家旅宿業者推出平日優惠專案，包含台北萬豪酒店、台北美福大飯店等五星級觀光旅館；亞都麗緻大飯店推出卓越客房平日32折，台北寒舍艾美酒店推出「嚮法輕旅」住房專案，讓民眾可在國內享受法式風情生活。

晶華酒店、台北遠東香格里拉及兄弟大飯店，為連續入住旅客贈送加碼優惠，台北老爺大酒店及香城飯店企業集團也推出住房升等服務。

觀傳局表示，民眾利用平日出遊，既能避開尖峰人潮，也能享受高CP值旅館優惠，而民眾若想安排「浪漫520約會」，推薦北投溫泉地景、具日式風情的天狗庵史蹟公園、普濟寺等。

觀傳局也推薦夫妻或情侶可至大稻埕體驗復古風情，以及由洗衣店變身的霜淇淋甜點專賣店「昭和浪漫洗濯屋」，傍晚至大稻埕碼頭看夕陽，入夜後欣賞碼頭船舶與萬家燈火輝映美景，還有貨櫃市集的調酒、異國美食，享受微醺氛圍。