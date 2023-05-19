信義區坑洞案 北市府：住戶可返家巷弄恢復通行

台北市建管處表示，崇德街附近因新建案工程，導致巷弄道路塌陷且影響民宅，今天經土木技師公會鑑定住戶建物無安全疑慮，住戶晚間9時可返家，崇德街60巷恢復通行。

台北市建築管理工程處發布新聞資料指出，位於信義區崇德街附近的新建案在5月13日施工，造成崇德街60巷道路下陷，撤離崇德街60巷12號至24號，共10名住戶。

建管處表示，經督促業者加速完成路面灌漿、基地內灌水等處置，今天經台北市土木技師公會鑑定初步結論研判撤離住戶的建物沒有安全疑慮，住戶晚間9時起可返家，崇德街60巷恢復通行，建商承諾將負擔旅館住宿費用至5月21日，以利住戶搬回住處更具彈性。

建管處指出，至於後續鄰房受損賠償部分，皆已納入列管，要求承造人應依「台北市建築施工損鄰事件爭議處理規則」辦理損壞鑑定報告書及修復、賠償事宜。

此外，建管處表示，為落實工地管理，即日起若工地發生公安意外事件，業者在第一時間要主動通知原因及緊急應變處理情形，若未通報，將依建築法加重裁罰，最高處新台幣9萬元，情節嚴重時會要求勒令停工。

建管處指出，已要求工地須加強工地管理，定期檢查各項設施，隨時派員加強現場稽查，確保工地施工安全，呼籲業者不要有僥倖心態，經查獲有影響公共安全及公共交通情況，一定依建築法加重裁罰，情節嚴重就勒令停工，直到改善為止，以維護市民安全。