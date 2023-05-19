新北新月橋月球遭刻字 市府吊離修補籲要有公德心

新北市新月橋上有顆直徑2.3公尺的逼真月球，是熱門打卡景點。但近日有民眾在月球任意刻字及塗鴉，導致月球毀容，高灘處已吊離並請廠商修補，估6月10日會修好，呼籲民眾要有公德心。

新北市政府高灘地工程管理處今天表示，109年在橫跨板橋與新莊的新月橋上設置超逼真的月球當作特色地景裝置藝術，一直是橋上顯著地標，也是許多情侶求婚的浪漫場所。

不過，有缺乏公德心的遊客在月球表面寫字及刻字，已影響整體景觀，且因表面已毀損，需去除原有外層漆料噴砂，再漆上半透光特殊塗料，處理工序相當繁複，無法在現場修補，因此已吊離，進廠「美容」。

新北高灘處長張修銘說，月球預計6月10日前會重回大家面前。此外，月球撤離後現場遺留的固定設施已設置警示區域，民眾切勿靠近觸碰，以免破壞設施。

張修銘呼籲，月球是新月橋的地標，也是公共設施，高灘處在月球周邊設有監視器及保全崗哨，破壞者已涉破壞公物，必要時將移送警方查辦，請民眾發揮公德心，共同維持良好休憩環境。