北市類流感疫情升溫 衛生局籲有症狀先快篩
台北市衛生局今天表示，目前社區中流感與COVID-19共同流行，且因類流感掛急診人次接近流行閾值，呼籲民眾如有發燒、呼吸道症狀等建議先快篩，並落實生病不上班、不上課。
台北市衛生局統計，近期急診類流感就診百分比呈上升趨勢，上週光台北市就有1784人次就醫，占當週急診總就診人次10%，接近流行閾值11%，顯示過往進入夏天就會趨緩的流感疫情，至今仍在持續升溫。
衛生局提醒，流感的症狀與COVID-19相似，包含發燒、咳嗽、流鼻水、腹瀉等呼吸道及腸胃道症狀，民眾如出現類似症狀，建議先使用COVID-19快篩再戴口罩就醫，並落實生病不上班、不上課原則，以免病毒傳播。
衛生局指出，65歲以上長者、嬰幼兒、慢性病患者及孕婦等高風險族群，外出至人潮聚集、無法保持適當距離或通風不良的場所時建議戴口罩，如出現相關症狀應儘速就醫，由醫師評估是否符合公費流感抗病毒藥劑用藥條件。
衛生福利部疾病管制署已宣布延長擴大公費流感抗病毒藥劑使用條件至31日，衛生局表示，目前台北市共有381家醫療院所可提供公費流感抗病毒藥劑、103家院所可提供COVID-19口服抗病毒藥物，庫存皆夠使用2個月以上。
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