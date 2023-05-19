快訊

為何能繼承5億房產？18歲男身世被起底「阿公其實是親爸」

im.B詐騙案吸金25億 王鴻薇揪「1關鍵」再爆：竟有金管會背書

北市類流感疫情升溫 衛生局籲有症狀先快篩

中央社／ 台北19日電

台北市衛生局今天表示，目前社區中流感與COVID-19共同流行，且因類流感掛急診人次接近流行閾值，呼籲民眾如有發燒、呼吸道症狀等建議先快篩，並落實生病不上班、不上課。

台北市衛生局統計，近期急診類流感就診百分比呈上升趨勢，上週光台北市就有1784人次就醫，占當週急診總就診人次10%，接近流行閾值11%，顯示過往進入夏天就會趨緩的流感疫情，至今仍在持續升溫。

衛生局提醒，流感的症狀與COVID-19相似，包含發燒、咳嗽、流鼻水、腹瀉等呼吸道及腸胃道症狀，民眾如出現類似症狀，建議先使用COVID-19快篩再戴口罩就醫，並落實生病不上班、不上課原則，以免病毒傳播。

衛生局指出，65歲以上長者、嬰幼兒、慢性病患者及孕婦等高風險族群，外出至人潮聚集、無法保持適當距離或通風不良的場所時建議戴口罩，如出現相關症狀應儘速就醫，由醫師評估是否符合公費流感抗病毒藥劑用藥條件。

衛生福利部疾病管制署已宣布延長擴大公費流感抗病毒藥劑使用條件至31日，衛生局表示，目前台北市共有381家醫療院所可提供公費流感抗病毒藥劑、103家院所可提供COVID-19口服抗病毒藥物，庫存皆夠使用2個月以上。

衛生局 類流感 COVID-19

延伸閱讀

安特羅腸病毒疫苗7月正式在台供貨 下一步將搶進東協

新北驚見「白色巨龍」？不肖業者排泡沫水面臨2600萬罰鍰

新冠疫情增溫 台中1男打滿疫苗3度確診直喊衰

北市信義區機車碰撞公車 1女受傷送醫

相關新聞

新北驚見「白色巨龍」？不肖業者排泡沫水面臨2600萬罰鍰

新北市水碓窠溪五股段溪流，今天上午有民眾發現整條溪被白色泡沫覆蓋，誇張景象宛如白色巨龍將畫面貼網，新北市環保局獲報後前往...

新莊地下停車場首用電動車滅火毯 還有24小時測溫5秒能灑水

新莊棒球場近日進行多場球賽，吸引大批民眾湧入，旁邊的新莊運動公園地下停車場更是一位難求，為了強化停車場消防安全，新北市府...

貢寮桶裝瓦斯補助下里收件 民眾申請踴躍

經濟部能源局補助家用桶裝瓦斯自五月一日開始申請，貢寮區今年每桶補助價格依據遠近調高為五十六到七十二元不等，若以一戶九人的家庭，最高可補助十九桶合計一千三百六十八元。今(19)日是下里的最後一場次，下周起至六月卅日止，就要到區公所三樓來申請。

雙溪銀色奇肌班鍊身體 銀髮族運動增肌耐力

為推動新北動健康之健康老化政策，並配合「新北市銀髮大學」提供銀髮族多元化課程，雙溪區目前共有五處銀色奇肌班開課，今(19)日雙溪區區長林銚傑就到新基里的奇肌班關心學員上課情況，並和銀髮族一起動一動，促進身心健康。

汐止大雨水淹路面 汐碇路排水改善工程七月完工

汐止區汐碇路16號一帶，因為排水不良，一直以來只要下大雨，路面上就會大範圍積淹水，造成人車通行很不方便，所以，新北市議員白珮茹就爭取排水改善工程，最近終於動工，預計在七月會完工。

雨水箱涵年久鏽蝕 淡水公所開挖改善避免坍塌

新北市淡水區英專路商圈，目前正在進行雨水箱涵改善工程，因日前發現箱涵頂部鋼筋氯離子過高有嚴重鏽蝕的情況，為了避免坍塌造成天坑事件發生，區公所提前開挖進行箱涵改善工程，從英專路與中正東路開始到水源街一段共355公尺長，預計施工六個月。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦