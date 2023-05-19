警察宿舍遭指變危樓 北市警：續改建及妥善規劃

台北市議員陳怡君指出，多處警局宿舍變危樓或因工程流標難改建。北市警局今天表示，已規劃都更或改建，會妥善規劃並盤點閒置及老舊警舍。

民進黨北市議員陳怡君在北市議會大會警政衛生部門質詢，台北市政府去年提出員警宿舍將可達800間，但至今連影子都沒有，如士林區社子警察新村，外牆有多處水泥脫落及裂痕，建物如危樓，雖已規劃公辦都更，但仍有員警住在內部。

陳怡君指出，大同區的大橋及雙連派出所則因北市府在2015年規劃整併改組而熄燈，調資料發現，大橋派出所現為聯合醫院長照據點，雙連派出所當成員警待勤室，但前往雙連所發現，內部只放值班櫃台等物，且大門深鎖無法進入，市警局根本規劃不全。

她說，中正區徐州路的警察宿舍則因建物老舊導致天花板發霉，還有延平警察宿舍公辦都更案流標4次，另外剛落成的社子派出所宿舍也出現漏水等狀況，要求警察局應重視警察宿舍內部狀況，並重新規劃且盡快完成改建。

北市警局回應，台北市的警察勤務及業務工作量繁重，加上生活物質指數偏高，導致警力缺額問題持續存在，為留住員警並提供市民優質警政服務品質，後續將配合北市府推動政策，並積極爭取增加警員宿舍地點。

北市警局指出，目前提供給員警的宿舍共380間，已規劃多處宿舍地點都更或改建，將擴增至411間，共提供791間，且會立即盤點閒置及老舊建物並妥善規劃。