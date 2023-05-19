雨水箱涵年久鏽蝕 淡水公所開挖改善避免坍塌

新北市淡水區英專路商圈，目前正在進行雨水箱涵改善工程，因日前發現箱涵頂部鋼筋氯離子過高有嚴重鏽蝕的情況，為了避免坍塌造成天坑事件發生，區公所提前開挖進行箱涵改善工程，從英專路與中正東路開始到水源街一段共355公尺長，預計施工六個月。

這一次工程，從五月初就開始進行，但由於英專路商店，攤販集中且數量多，夜晚的消費人潮更是讓機車難以通行，若進行開挖工程將會受到不少影響。

區長巫宗仁表示，為了減低對英專路的衝擊，在開工前也向在地里長居民商家開了說明會，工程方式將採分段式進行，而每一段都使用預鑄混泥土管來埋設銜接，以最短時間方式完成。另外里長也提到，原本舊有的雨水箱涵使用更超過了三十年時間，破損程度也是相當嚴重。

長庚里長陳崇煌表示，過去早期英專路曾經淹過水，後來做了雨水箱涵才改善排水問題，但這箱涵一用也三十多年過去，路面重壓也擔心會造成坍塌。

區長巫宗仁指出，公所每年都有針對箱涵設施進行檢修，更發現結構有脆化的現象，因此決定整修，但考量到英專路屬於夜市型人多的商圈，不僅是分段施作，每一段20公尺，一個星期會完成，施工時間都是白天到旁晚就會暫停，期盼能夠盡速完工，給用路人與英專路商家居民安全的道路環境。