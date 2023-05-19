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汐止大雨水淹路面 汐碇路排水改善工程七月完工

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
汐止區汐碇路16號一帶下大雨，路面上就會大範圍積淹水，最近終於動工改善，預計在七月會完工。 圖／觀天下有線電視提供
汐止區汐碇路16號一帶下大雨，路面上就會大範圍積淹水，最近終於動工改善，預計在七月會完工。 圖／觀天下有線電視提供

汐止區汐碇路16號一帶，因為排水不良，一直以來只要下大雨，路面上就會大範圍積淹水，造成人車通行很不方便，所以，新北市議員白珮茹就爭取排水改善工程，最近終於動工，預計在七月會完工。

文化里長余寶聰說，汐碇路薄荷社區前面每逢下大雨的時候都會積水，造成路面不管是行人、騎機車或是開車過去都很難通過，民眾也一直反應希望能夠改善積水問題，所以，就請議員白珮茹協助爭取，現在已經在施工了，希望在雨季來之前，將淹水問題徹底改善，很感謝公所、還有地主也就是主委跟楊家地主，提供同意書，讓排水工程順利施工。

新北市議員白珮茹表示，里長跟社區住戶反應汐碇路上只要大雨一來排水不及，造成不只路面積淹水，也擔心車輛跟行人安全，所以，去年底會勘的時候有請公所協助，今年廠商終於得標進場，主要是因為路邊緊鄰的邊坡大量的山水會流下來，造成路面積水，所以，新設了一個集水井，這樣大雨一來水就可以先到集水井排出去，透過排水工程，改善排水問題，也避免附近民宅的積水，還有週邊住戶進出都更方便安全。

白珮茹 議員

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