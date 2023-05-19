貢寮桶裝瓦斯補助下里收件 民眾申請踴躍

經濟部能源局補助家用桶裝瓦斯自五月一日開始申請，貢寮區今年每桶補助價格依據遠近調高為五十六到七十二元不等，若以一戶九人的家庭，最高可補助十九桶合計一千三百六十八元。今(19)日是下里的最後一場次，下周起至六月卅日止，就要到區公所三樓來申請。

能源局針對偏遠與原住民族地區家用桶裝瓦斯差價補助，依每戶實際居住人口數，以每桶廿公斤為計算基準，依桶裝瓦斯年平均使用量計算補助桶數，今年貢寮區吉林里、福隆里、福連里家戶每桶補助價格調高為七十二元，其餘各里每桶補助價格調高為五十六元。

貢寮區區長柯建輝說，因貢寮地區幅員遼闊，為體恤民眾舟車勞頓，區公所也特地安排到各里駐點收件。

民眾也說，家用桶裝瓦斯差價補助每年會補助一次，區公所到各里駐點收件，很貼心又便民，因此，即使天氣狀況不好，但民眾申請還是很踴躍。