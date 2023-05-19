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八里汙水廠臭翻天 議員鄭宇恩要求新北市府盡速接管

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
八里污水處理廠蛋型消化槽。圖／新北市水利局提供
八里污水處理廠蛋型消化槽。圖／新北市水利局提供

位在新北市八里左岸的八里汙水處理廠，北市政府於2017年函報行政院同意改請新北市接管，但時至今日新北市府仍未完成接管，當地不斷發出惡臭讓民眾反彈，議員鄭宇恩批評因北市府代管無法進行實質監督，要求新北市府盡速接管，藍議員則回擊中央卸責。水利局表示須全面檢討系統安全性問題爭取中央補助。

八里汙水廠落成至今已26年，每當廠區處理淤泥總是散發惡臭，當地居民苦不堪言，但因該場區為北市府代管，新北市議員無法實質監督，議員鄭宇恩因此要求新北市府盡速接管，她並批評會勘紀錄新北市水利局簽名欄位都是空白。

鄭宇恩說，營建署召開移交接管協調會還有「淡水河系污水抽水站緊急應變及備援改善計畫 」總計5次，會中希望新北市政府就實際需求及效益評估提出修正，但新北市水利局無視審查會議仍執拗認為，只要提出了補助計畫，中央就必須全額買單。

她說，水利局不應將系統設備改善經費補助與移交接管分別進行，且設定為交接條件。上月廠商堆積至少200包淤泥將近一個月的時間；近日也不斷有民眾陳情惡臭情況，水利局繼續找理由拖延接管，就是怠惰、拖延，侵害八里鄉親健康。

新北水利局長宋德仁回應指出，八里汙水處理廠上游尚有汙水抽水站、管線等收集系統設施，新北市府主張移交程序為先「收集系統」交接再進行「八里汙水處理廠」，在中央尚未核定補助經費及收集系統未完成移交前，水利局仍營管轄內汙水設施。

水利局說，北市府未依共識一再行文辦理八里廠移交會勘，因尚未到實質清點八里廠移交設備程序致無法進行交接，且每次均行文表達新北市府立場。故議員所稱台北市辦理151次八里廠移交會勘本府未派員參加部份，有違本府交接原則與立場認知不同所致。

議員鄭宇恩批評因北市府代管無法進行實質監督，要求新北市府盡速接管八里汙水廠。圖／鄭宇恩臉書翻攝
議員鄭宇恩批評因北市府代管無法進行實質監督，要求新北市府盡速接管八里汙水廠。圖／鄭宇恩臉書翻攝

八里 水利局

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