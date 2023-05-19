南門市場估9月下旬開幕 南北貨熟食集中1樓
販售知名南北熟食的台北市南門市場大樓歷經3年多改建，今年9月下旬將開幕。北市市場處今天表示，新大樓的樓層與原本相似，販售南北熟食攤商在1樓，地下2樓連接捷運站。
南門市場是台北市歷史悠久的公有傳統市場，從1981年遷入大樓，攤商集中在2樓至地下1樓，1樓販售南北雜貨、糕點及熟食，是台北市民近40年美味記憶，包含南北貨、年菜、粽子、糕點等攤商一應俱全，每到逢年過節，南門市場總是擠滿人潮，2樓為美食百貨區，地下1樓為生鮮區。
因南門市場大樓不符合現行耐震設計規定，加上混凝土氯離子含量偏高，台北市政府從2016年規劃大樓改建及攤商搬遷計畫，並配合捷運萬大線工程進行相關設計工程。
南門市場共200多個攤商在2019年10月間搬遷至位於杭州南路2段附近的南門中繼市場，原大樓的改建工程在12月初動工。
市場處今天表示，改建後的南門市場新大樓興建為地下5層、地上12層的鋼筋混凝土建築，總樓地板面積約4萬6800平方公尺，發包工程費約新台幣26億餘萬元。
市場處指出，南門市場新大樓內的樓層規劃與原大樓相似，1樓為販售熟食糕點的零售攤，2樓為美食百貨區，地下樓層部分，B1為生鮮食區、B2接通捷運站、B3至B5是停車場，3樓以上由北市府其他單位進駐，搬遷至新大樓共254個攤位。
市場處表示，南門市場新大樓預計5月底取得使用執照，後續規劃市場攤商進行攤位裝修時程需要約2個月，攤商預估7月底搬遷，8月上旬市場試營運，9月下旬將正式開幕。
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