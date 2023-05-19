從小獨自生活10年 雙峰駱駝「煙雨」成功返家

台北市立動物園雙峰駱駝「煙雨」出生時因無法自行站立而被人工哺育長大，獨自住在兒童動物區10年，園方考量雙峰駱駝是社群性動物，決定讓「煙雨」重返家族，並觀察到牠順利融入群體。

「煙雨」在2012年5月10日出生，即便在台北市立動物園保育員協助下仍無法成功站立，被獸醫師發現前肢交叉（剪刀腳），園方決定採取人工哺育，讓牠住進動物醫療中心方便照顧及訓練，在當時引發關注。

隨著「煙雨」健康長大，原本居住的空間已經稍嫌狹窄，動物園考量雙峰駱駝家族所在的非洲動物區配置難以讓「煙雨」繼續復健，便安排5個月大的牠住進兒童動物區，並把搬家過程分享到動物園臉書粉專上，「煙雨」邊走邊喝奶、親人的模樣圈粉許多網友。

動物園今天透過新聞稿表示，「煙雨」10年來雖然有同樣是駱駝科的羊駝、驢子當鄰居，但畢竟不是家人，且雙峰駱駝是社群性動物，為了讓牠能學習駱駝習性、發展自然行為並確保心理健康，決定再次安排搬家。

動物園指出，經過動物訓練、箱籠製作、吊車搬運等程序後，「煙雨」在3月15日踏上重返非洲動物區的旅程，一開始可看出牠對陌生環境的不安和不習慣，但媽媽「梅煙」和其他家族成員並未孤立牠，而是帶領牠在壕溝或室內活動。

動物園表示，經過家人引導、保育員不斷嘗試下，「煙雨」終於在5月11日進一步走到戶外活動場探索，成功適應了新環境，更順利融入家族中。

動物園表示，「煙雨」的故事是保育工作重要成功案例之一，也展現動物園對動物福祉的承諾。照養團隊將繼續密切關注「煙雨」的適應過程，提供必要的支援和照料。