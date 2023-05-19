淡海新市鎮監視系統嚴重不足 新北議員憂成治安死角

淡海新市鎮是新北市人口移入最多的地方之一，但也因為人口持續增長，導致刑案以及交通事故不斷增加，又因淡海新市鎮沒有「公共管線下地化」來取得網路與電源，所以無法增設監錄系統，淡海新市鎮儼然已成為治安的死角。新北警察局表示，目前已有152座監視器，另評估需再增設15處26具。

新北市議員陳偉杰在議會質詢時表示，淡海新市鎮涵蓋面積包括崁頂里全里、北投里、大庄里及沙崙里部份區域，這四個里人口數已超過5萬3千人以上，且為淡水區行政中心所在處。

但根據警察局提供的資料，按照比例每一千人應配置6個監視鏡頭，因此淡海新市鎮這四個里應有317個鏡頭，而目前總數卻只有152個，平均每一千人僅達2.87個，連應有的一半都達不到。

陳偉杰指出，淡海新市鎮無法擴增監錄系統，是因為沒有「公共管線下地化」來取得網路與電源，所以遇到瓶頸。他要求警察局在淡海新市鎮的監錄系統要詳盡規劃，並要求城鄉局協助淡海新市鎮向中央爭取經費，來進行網電下地工程的施作。且網電下地工程屬於基礎建設工程，早就該處理。

警察局表示，有關淡海新市鎮監視器部分，現已設置152具，另評估需再增設15處26具，其工程除將持續與交通局積極協調，是否可整合淡海新市鎮U-bike工程與監視器網電下地工程，其餘無法整合或經費不足部分將協同市府相關單位積極向營建署爭取提撥經費。