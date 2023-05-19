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明520結婚超夯好日子 新北223對新人指定生效日

聯合報／ 記者張曼蘋／新北即時報導
新店戶所一對新人陳姓女子和吳姓男子指定520為結婚生效日。圖/新北市民政局提供
新店戶所一對新人陳姓女子和吳姓男子指定520為結婚生效日。圖/新北市民政局提供

5月20日取諧音「我愛你」，許多新人會特地選擇在這天結婚，今年520剛好遇到周六、非行政機關辦公日，新北市為鼓勵民眾多加利用「指定結婚生效日」服務，推出預約送限量客製化愛情紀念郵票活動，全市共360組，截至今天中午，新北市已有223對新人指定5月20日為結婚生效日。

新北市民政局表示，歷年來5月20日一直是結婚登記的熱門選擇，連續3年蟬聯新北市特殊節日結婚登記的第一名，只是今年剛好遇到非行政機關辦公日，希望民眾可以多利用指定結婚生效日，讓新人順利完成結婚大事。

新北民政局長柯慶忠表示，為表達祝福，新北各戶政事務所限量贈送客製化愛情郵票，給指定結婚生效日為5月20日的新人，一個戶所20組，全市共360組，而愛情郵票以兩人的甜蜜合照打造，專屬兩人，也希望這份禮物能留下難忘回憶。

新店戶所一對新人陳姓女子和吳姓男子表示，兩人在網路認識，剛好都在機場上班，因地緣關係拉近彼此的距離，雖然只交往一年，但一拍即合，決定共度一輩子，也指定在520這天結婚生效，希望人生大事在特別回憶下完成。

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