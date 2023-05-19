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北藝履約爭議已付一筆款項 文化局追加預算2.34億遭疑

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
北市議會教育委員會今審議文化局等局處的追加預算案，包含文化局「台北藝術中心興建工程規劃設計及監造技術服務」履約爭議調解監造服務費。記者林佳彣／攝影
北市議會教育委員會今審議文化局等局處的追加預算案，包含文化局「台北藝術中心興建工程規劃設計及監造技術服務」履約爭議調解監造服務費。記者林佳彣／攝影

台北藝術中心去年開幕，先前因施工廠商倒閉，導致北市府須支付調解金2.3億多元。北市議會教育委員會今審議此追加預算案，議員批前市府追加預算未送審，就已支付第一筆款項，要求文化局等相關單位6月先專案報告，再續審爭議款項的預算。

北藝興建工程施工期間，施工廠商理成營造工程股份有限公司倒閉，導致工期延長，因此規劃設計及監造技術服務廠商2022年4月26日向市府提出履約爭議調解，要求給付延長監造服務費等費用逾4.8億元。

歷經7次調解會議，雙方去年12月15日調解成立，調解成立書21日出爐，市府23日函送該份文件，建議給付金額2億3690萬多元並分2期，第一期262萬8660元今年1月已支付。餘款2億3427萬多循預算程序辦理，北市議會今審議文化局「台北藝術中心興建工程規劃設計及監造技術服務」履約爭議調解監造服務費。

多名議員提出質疑，洪婉臻指蔣市長報告追加減預算，只是念過去，直言是非常不負責任的態度，市府有義務與責任去調查並向議會報告。王孝維說，調解會議成員不見副市長、局長層級，只有科室主管、工程師等就通過，直呼不可思議，前市長柯文哲卸任前決定也沒說清楚就送預算審查，變成議員要去背黑鍋。

吳世正也認同王，科長級所做決定，高層顯然也不願背鍋。他認為該案疑點多，只找一家律師事務所來評估，且看守內閣不能做重大決定，尤其追加預算是新市府、新議會來做，批柯侵犯議會與民意、沒遵守民主的政治責任，愛怎麼做就怎麼做。

他發現，柯市府在議會審查前，就已跟對方簽約，更可惡的是，議會都還沒同意，就已經支付第一期款262萬多元，等於市府要認了；即使先簽約，也要保留議會審查權益。列席法務局長連堂凱說明，調解內容沒附帶條件，只分成2筆款項。

簡舒培說，文化局要追加預算，議員曾要求先專案報告，建議先排專案報告，包含7次調解會議、理成營造是否曾向前市府要求延長工期及時程等，且理成營造倒閉才是賠償金額的重要原因，時程應從該案發包給施工廠商開始，錢也許最後還是要賠，但要釐清到底誰該負政治責任。

曾獻瑩要法務局等相關單位說明市府先答應還付錢，是否有程序瑕疵，黃瀞瑩則要文化局專案報告，準備7次調解會議、前市長晨會紀錄與法務分析資料。

台北藝術中心去年開幕，先前因施工廠商倒閉，導致北市府須支付調解金2.3億多元。記者林佳彣／攝影
台北藝術中心去年開幕，先前因施工廠商倒閉，導致北市府須支付調解金2.3億多元。記者林佳彣／攝影

文化局 議員 北市

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