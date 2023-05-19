為爭取寵物友善公園 戴湘儀議會「大橘為重」手忙腳亂

新北市議會今天一到六審業務質詢，市議員戴湘儀今天質詢時，帶著自己領養的米克斯橘貓一起出席。戴湘儀質詢寵物友善公園議題時，這隻「大橘」一直亂動，讓戴湘儀一臉尷尬，所幸橘貓後來情緒穩定下來，質詢順利結束。

戴湘儀質詢時，抱著自己養的橘貓，詢問農業局寵物公園的規劃。但因為這隻橘貓比較大隻，網友也會戲稱「大橘為重」，形容橘貓的體型都會比其他顏色還大隻。而且這隻橘貓過程中一直亂動，還想爬到戴湘儀的背上，戴湘儀一度手忙腳亂，表情略為尷尬、緊張，最後戴湘儀把貓咪放置在桌上，待貓咪冷靜後，戴湘儀繼續專心質詢相關議題。

戴湘儀表示，上次有跟市長侯友宜聊到貓咪公園的事情，貓咪個性有的害羞、有的比較外向，有些飼主也希望帶貓咪做休閒活動，她覺得貓咪公園是可行的，新北市自詡是寵物友善城市，如果要有貓咪公園，設計時要有貓咪意象，也要有貓跳台、可以顧及到貓咪運動的狀況。