傳幼兒園教師疑餵食安眠藥 新北：已要求停職
新北傳有幼兒園老師餵食幼兒安眠藥，檢方複訊後，依涉兒少法等，諭令趙姓教師以新台幣2萬元交保。教育局今天表示，已要求幼兒園將教師停職靜待調查，若查屬實最重罰60萬元。
新北教育局今天表示，有家長控訴孩子疑似遭幼兒園老師餵食安眠藥，教育局正配合檢調查察，相關事實須待調查結果，才能釐清確認。
教育局說，已要求幼兒園先將這名師停職靜待調查。如果查證確有不當對待幼生的行為將嚴懲，最重裁罰行為人新台幣60萬，並通報全國不適任教保服務人員系統，終身不得擔任教保服務人員。
新北市某區的幼兒園家屬5月15日向警方報案表示，今年2月至4月間，孩子有情緒易怒及自殘等行為，並宣稱遭老師餵食不明藥物及遭不當體罰。
警方說，受理後通報教育局、婦幼警察隊及分局防治組，報請檢方指揮，18日前往幼兒園搜索，查扣智慧型手機、電腦主機、螢幕，帶回趙姓教師調查，移請新北檢偵辦。
檢方18日晚間複訊後，依涉嫌傷害、違反藥事法與兒童及少年福利與權益保障法，諭令趙姓教師以新台幣2萬元交保。
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